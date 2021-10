'Viva la Vida' es seguido por muchísimas personas cada fin de semana en Telecinco. Cuenta con reputados colaboradores, imprescindibles para la empresa audiovisual. Una de ellas es Makoke, que continúa trabajando en el programa que presenta Emma García. Según ha publicado Cotilleo, la modelo cobra alrededor de 2.000 euros mensuales por cuatro días de trabajo a la semana.

Es cierto que la cifra puede sufrir modificaciones, ya que la productora nunca confirma los sueldos de los colaboradores, pero si Makoke continúa ofreciendo su participación en el formato y la van renovando, esto significará que desde Telecinco estarán contentos con ella.

De hecho, está de nuevo en el foco mediático ya que vuelve a creer en el amor. Desde el fin de su matrimonio con Kiko Matamoros, la colaboradora de Telecinco tiene un nuevo romance.









Con la ilusión siempre presente, en exclusiva para 'Chance', la colaboradora ha confesado que le gustaría casarse: "Me encantaría, a mí una boda me encanta. La boda es una fiesta bonita, es la fiesta del amor, no tiene por qué ser para toda la vida, es una fiesta muy bonita y si al final las cosas no cuajan, ya está, tener esa ilusión por compartir con alguien tu vida es muy bonito". Lejos de creer en lo eterno, para ella lo esencial es vivir el momento.

Volviendo al formato para el que trabaja, 'Viva la Vida', también ha trascendido cuál es la colaboradora que más cobraba en este programa. Es Irene Rosales y estaba más que justificado ya que pertenece al clan Pantoja y generaba mucho contenido. No obstante, hace un tiempo que permanece alejada de los focos ya que está centrada en su vida familiar y no quiere saber nada de los medios de comunicación. Hace justo un año, intervino a través de una videollamada ya que había dado positivo por la covid-19.









"No tengo ningún síntoma", aseguró Rosales para tranquilizar a sus compañeros. Asimismo, comentó que sufre un resfriado, dado que una fuerte lluvia le sorprendió en plena calle. "Fui a hacerme el test, he dado positivo y estoy en casa", agregó, mientras afirmaba que sus hijas y su marido habían dado negativo.

El día que Kiko Matamoros y Makoke tienen más que olvidado

El 16 de septiembre de 2016 tuvo lugar en el Castillo de Viñuelas un enlace matrimonial que con el paso del tiempo hemos sabido que era más una fachada de cara a los espectadores, que por un compromiso sentimental. Se trata de la boda de Kiko Matamoros y Makoke, una ceremonia que fue muy polémica por los invitados, los asistentes y los supuestos topos que hubo dentro de la fiesta...

Como decíamos, con el paso de los años nos hemos enterado por boca de Matamoros que no estaba enamorado, lo hizo porque le hacía ilusión a Makoke y por compromiso, pero no porque sintiera estar enamorado de ella. De hecho, aseguraba que desde que la colaboradora de 'Viva la vida' le fue infiel hacía años, no volvió a sentir lo mismo por ella.