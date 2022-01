Sale a la luz el motivo de la ausencia de Emma García en 'Viva la Vida': "Te echamos de menos"

'Viva la Vida', uno de los programas insignias de Mediaset, sufre este fin de semana una ausencia que ha llamado la atención de los espectadores. Este sábado, al arrancar el programa, aparecía Sandra Barneda en lugar de Emma García. La presentadora de 'La isla de las tentaciones' empezaba a las puertas del plató de 'El programa de Ana Rosa' para explicar la noticia de la semana: la relación que mantienen Marta Riesco y Antonio David Flores.

Una vez que la periodista ha hablado con Marisa Martín Blázquez sobre esta cuestión, ambas iban hasta la cafetería de Telecinco en la que les esperaba Makoke, amiga de Olga Moreno. "Vamos a tomarnos un café, que menuda tarde nos espera", decía la ex de Matamoros. Es en ese instante cuando Barneda hace referencia a la ausencia de Emma García aunque sin desvelar exactamente el motivo por el que no estaba. "Como para que Emma no esté, que te echamos de menos todos y todo tu equipo. Recupérate pronto", decía la sustituta de García a cámara. También Makoke le ha enviado un mensaje de cariño. "Descansa, que tú puedes".









Así, Sandra Barneda regresaba a 'Viva la Vida' tras haber sustituido a Emma García durante el verano de 2019 y en diciembre de 2020 cuando la presentadora dio positivo por la covid-19, estando 14 días fuera del programa. En los últimos veranos, de igual forma, ha sido Toñi Moreno la encargada de conducir este formato durante las vacaciones de Emma García. Ahora, la andaluza debutará este domingo como presentadora de 'Secret Story: La noche de los secretos'.





"Sorpresa de esta mañana...esta tarde y mañana os acompañaré en 'Viva la Vida'. Os espero", escribía Sandra Barneda en Instagram anunciando también la noticia.

Por lo tanto, este sábado y mañana, Sandra Barneda estará al frente de 'Viva la Vida'. Mientras, todos esperan deseosos su vuelta. Tanto espectadores, como compañeros de programa.

Al hilo de esta ausencia de Emma García en 'Viva la Vida', recordamos una de las revelaciones que hizo Emma en plató sobre su vida personal. A mediados de diciembre, uno de los temas que se tocaban durante el programa era el embarazo de María José Campanario, un momento que aprovechaba la presentadora para sincerarse sobre cómo vivió el suyo, hace ya 15 años. Durante la época en el que la presentadora de 'Viva la vida' estuvo embarazada, trabajaba en el programa 'A tu lado'. En los primeros meses, Emma estuvo delante de las cámaras, trabajando con la mayor normalidad posible. Sin embargo, un contratiempo cambió la situación.





Como relataba ella misma, el estrés fue el motivo que le hizo dejar su trabajo para dedicarse de lleno a su embarazo. "Tenía a uno parecido a Avilés y me tuve que ir", explicaba, sin dar más detalles.