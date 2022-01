Kiko Matamoros revela el motivo por el que Julio Iglesias fue culpable del despido de Makoke en TVE

Mediaset cuenta con una amplia cantera de colaboradores que se han acabado convirtiendo en míticos rostros de Telecinco. Sin embargo, muchos de ellos pasaron anteriormente por otras cadenas. Algunos de los tertulianos o de los presentadores del corazón pasaron antes por Antena 3, como fue el caso de María Teresa Campos en 'Día a día'. Al igual que Makoke, quien dio sus primeros pasos en TVE antes de colaborar en programas como 'Viva la vida'.

Para sorpresa de todos, Kiko Matamoros recordó esta etapa profesional de quien fue su mujer. Este hecho descolocó a sus compañeros, dado que en 'Sálvame' suelen evitar hablar de cualquier programa de la competencia, aunque sean temas de relevancia para la actualidad. Matamoros desveló que TVE despidió a Makoke porque se negó a pasar un fin de semana con Julio Iglesias.

Entre 1997 y 1998, Makoke trabajó en Televisión Española para 'Música Sí', programa emitido en La 2. Esta etapa terminó drásticamente para la comunicadora y, según su ex marido, de mala manera al rechazar la petición del exitoso cantante.

"Ella había trabajado en TVE. Cuando yo la conocí, trabajaba presentando un programa que se llamaba 'Música Sí'. Y la echaron porque hubo un señor cantante que quiso que fuera un fin de semana a Valencia a pasarlo con él. La señora no quiso y el lunes estaba en la calle. Esa es la verdad", confesaba el colaborador de Telecinco.

Esta confesión dejó totalmente sin palabras a todos los presentes en el plató, ya que nadie se esperaba tal revelación. Como consecuencia, dado que en un principio Matamotos se negó a compartir la identidad del cantante, los colaboradores insistieron en conocer de quien se trataba. En un principio, el tertuliano solo se atrevió a desvelar las iniciales del artista y aseguró que se trataba de "J. I.".









"No me apetece que me pongan una demanda"



"Puedo decir el nombre y verás cómo no me demanda", señaló el comunicador cuando Carlota Corredera le retó a que dijese el nombre. Finalmente, Matamoros terminó reconociendo que se trataba de Julio Iglesias y no dudó en desvelar más nombres que estuvieron implicados en el despido de Makoke, ya que aseguró que en realidad no le preocupaba que le llevarán a los tribunales por su confesión Es por esto por lo que también señaló que, por aquel entonces, la directora de Entretenimiento de TVE era Susana Uribarri.

"Según tú, hemos sabido que ella ha pasado tiempo con Julio Iglesias. Por eso me extraña que, si ha pasado tiempo con Julio Iglesias, la echaran de un programa por eso", reflexionaba Marta López. "Es terrorífico que te echen de un trabajo por no querer estar un fin de semana con un señor, ya sea cantante, jefe, titiritero, colaborador... Me da igual", opinaba la presentadora, lo que fue recibido entre aplausos.

"Vamos a avanzar porque no me apetece que me pongan una demanda", señalaba la conductora del espacio de Telecinco, intentando cambiar de tema para no dar más bombo al tema. Por este motivo, Matamoros quiso quitar importancia a lo que acababa de contar, pero Corredera se encargó de hacer hincapié en la importancia de la cuestión, dado que es "una cosa muy fea".

Fue entonces cuando Matamoros no dudó y señaló directamente a Julio Iglesias. "¿Y Susana [Uribarri] tampoco te va a demandar?", le preguntó Corredera a su compañero. "¿Susana? ¿Qué culpa tiene ella si estaba en medio?", la defendía Matamoros, dejando claro que el verdadero culpable del despido fue el cantante. "Eso no lo sé. Yo sé cómo se resolvió la cosa. Y eso es lo que trabajó esta señora en TVE, cuando no estaba conmigo todavía", zanjaba