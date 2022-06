Sale a la luz el apodo con el que se refieren a Shakira los amigos de Piqué por su actitud con el futbolista

Después de unos meses acaparados por rumores sobre una supuesta crisis entre Piqué y Shakira, la cantante ha confirmado su separación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", decía el comunicado conjunto remitido a Efe por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista.

Tras casi doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, la pareja ha puesto punto y final a su relación. Por el momento, los motivos de su decisión se desconocen, pero su situación comenzó a estar más clara cuando se anunció que el futbolista ya llevaba viviendo fuera de la casa familiar tres meses. Además, Piqué había empezado a salir muchas noches de fiesta con compañeros del Barça mucho más jóvenes que él.

Esta noticia se afirmó cuando los paparazzis pillaron al futbolista en la puerta de la que era su casa sin poder entrar con sus llaves y teniendo que llamar al timbre para que le dejasen pasar. Por parte del entorno de Piqué, se habla del desgaste de la relación, mientras que otras informaciones apuntan a una supuesta deslealtad por parte del jugador del F.C. Barcelona, lo que habría sido la gota que ha colmado el vaso de la artista. De hecho, parece que ya existen imágenes que confirman esta deslealtad, ya que se ha visto al futbolista con una joven rubia en más de una ocasión.









"Tiene un carácter fuerte y controlador"



Desde entonces, no ha dejado de salir información sobre la ex pareja. Tal y como confirmaba Lorena Vázquez en ‘Ya es mediodía’, se dice que la cantante no caía demasiado bien a los amigos, compañeros y familia del deportista. Además, esta relación entre la cantante y las personas cercanas de Piqué habría empeorado en los últimos meses. Al igual que su amistad con la madre del futbolista a pesar de que es la abuela de sus pequeños. De la misma manera, el programa presentado por Sonsoles Ónega señala que Shakira tampoco lograba congeniar con las parejas del resto de futbolistas del F.C. Barcelona.

Se señala que esto podía darse como consecuencia del carácter de la colombiana. Vázquez apunta que Shakira tiene un carácter fuerte y que protagonizaba escenas de celos, además de ser controladora con su entonces pareja. Como consecuencia, los amigos de Piqué no dudaron de poner un apodo a la cantante y se referían a ella como ‘La Patrona’ cuando no estaba delante. Un nombre elegido por su posición en la relación con el futbolista de “llevar siempre el control de la relación”.

“Es conocida por los amigos de Piqué como La Patrona”, corroboraba Alfonso Arús desde ‘Aruseros’. “Dicen que tiene un carácter fuerte y controlador. Es una persona exigente”, apuntaban los colaboradores del espacio de laSexta. “Pero cuando los amigos se atreven ya con los apodos es que la cosa está muy mal porque si hay una fuerte unión no hay narices de conocer a Shakira con un apodo”, opinaba el presentador.