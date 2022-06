Una influencer enfadada se la juega a Piqué y publica una foto suya con una joven rubia desconocida

Hace un par de semanas, Piqué y Shakira confirmabna su separación en un comunicado conjunto remitido a Efe por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Esta noticia se afirmó cuando los paparazzis pillaron al futbolista en la puerta de la que era su casa sin poder entrar con sus llaves y teniendo que llamar al timbre para que le dejasen pasar, dado que ya llevaba viviendo fuera de la casa familiar tres meses. Además, Piqué había empezado a salir muchas noches de fiesta con compañeros del Barça mucho más jóvenes que él.

Tras casi doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, la pareja ha puesto punto y final a su relación. Por el momento, los motivos de su decisión se desconocen, aunque el entorno de Piqué habla del desgaste de la relación, mientras que otras informaciones apuntan a una supuesta deslealtad por parte del jugador del F.C. Barcelona.

Desde entonces, no han dejado de salir informaciones al respecto y ya se ha relacionado al futbolista con varias mujeres. Sin embargo, se dice que ya ha encontrado un nuevo amor con una joven de Barcelona de 22 años, concretamente una camarera de La Traviesa, en el Carrer de Tuset. "Tiene unos pómulos muy marcados, me parece muy característica la forma de la cara, tiene una cara muy marcada, no es de esas niñas con cara de muñequita. Es como muy niña, de camiseta muy básica, pero cuando se arregla es muy exuberante", asegura Laura Fa tras apuntar que el nombre de la joven empieza por C.

"Es más especial de lo que nosotros imaginábamos. Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana", cuenta Fa en su videopodcast Mamarazzis, haciendo referencia a que Piqué ya habría pasado página con 'C' tras separarse de la madre de sus hijos, ya que parece ser una "amiga especial". "Pero no ha publicado ninguna fotografía. Su entorno quiere protegerla. Piqué, también. Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos", apunta la también colaboradora de 'Sálvame'.









"Te vi e inmediatamente pensé en mi hijo"



No obstante, unos días después, Piqué ha sido visto en Estocolmo junto a una joven rubia en una fiesta, tal y como ha señalado Fa en 'Mamarazzis'.La identidad de la chica todavía se desconoce, pero ya se ha podido ver una imagen que confirma que siguen juntos. El pasado miércoles, el futbolista voló hasta la capital sueca para acudir a compromisos profesionales en nombre de su empresa Kosmos, en este caso al evento Brilliant Minds.

Aprovechando su estancia allí, Piqué no dudó en hacer turismo y fue visto por algunos parques de Estocolmo, donde dicen que se negó a hacerse fotografías con algunos seguidores. Asimismo, el viernes, acudió a la fiesta organizada por el mencionado evento. Lo que resultó una sorpresa, es que el deportista acudió vestido con una capucha negra junto a una joven rubia. Esta foto ha salido a la luz por culpa del enfado de una influencer que andaba por allí, ya que tuvo un desencuentro con el futbolista y quiso vengarse de esa manera.

Katrin Zytomierska es la empresaria y propietaria de la cadena de restaurantes de comida saludable ‘Clean Eating’ que se enfrentó al futbolista. La influencer ha sido entrevistada en el mencionado podcast y no ha dudado en contar lo que pasó. "Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram", contaba la empresaria, señalando que se acercó al futbolista porque su hijo era fan.

Fue entonces cuando, muy indignada, Zytomierska publicó en sus redes sociales una fotografía de Piqué encapuchado junto a un texto que dejaba claro su enfado con el deportista: "Escúchame perdedor @3gerardpique Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?", escribía mu enfadada.

No obstante, lo que más llamó la atención de la publicación fue la mujer rubia que salía a su lado. El revuelo fue tal, que la empresaria tuvo que privatizar sus redes sociales. "Me he visto obligada a cerrar mi cuenta porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia", contaba.