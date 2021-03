Rufián habla de sus novias de la juventud y hace reír a Thais Villas: "Muy de izquierdas, pero prohibido"

La noche del miércoles, 'El Intermedio' emitió la sección de Thais Villas. En el espacio dirigido por la colaboradora del espacio de laSexta, Villas se trasladó al Congreso de los Diputados para hacer algunos preguntas personales a los políticos que pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por cómo era en su juventud y cómo se comportaban con sus padres.

A raíz de esto, a Villas se le ocurrió preguntar a los políticos sobre sus amores de la adolescencia y si les llevaban o no a casa de sus padres. "¿Sus novietas se quedaban a dormir a casa?", preguntó la colaboradora a Gabriel Rufián. "Jamás. Nunca. Nunca en la vida. Muy de izquierdas, pero prohibido", respondió el portavoz de Esquerra Republicana, generando así las risas de la presentadora. "Muy de izquierdas, pero muy rancios", señaló Villas, ante lo que el político asintió.

"Pero, usted que ahora tiene un hijo, aunque ahora es pequeño... ¿Si viene con pareja algún día?", se interesó la comunicadora, refiriéndose a qué haría Rufián como padre. "Yo creo que sí. Mejor que estén en casa que en la calle, supongo", afirmó Rufián. "Uy, eso es muy de señor mayor", señaló Villas, provocando las risas del entrevistado. "Cuanto más progre, más rancio. Ya te lo digo yo", concluyó el político entre risas.

Por otro lado, ante la misma pregunta, María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, reconoció que "era una persona que en cuanto tenía una relación más o menos estable con un chico lo llevaba a casa". "Le llevaba a la casa de la playa y se quedaba a dormir en el salón", explicaba la política tras aclarar que eran parejas formales.

La respuesta de Yolanda Díaz

"Yo he sido de las que siempre que he estado con una persona ha venido a mi casa. Luego mi madre siempre me decía que no llevase a más novios porque les cogían cariño y después les daba mucha pena cuando cortábamos. Entonces, le daba a ella pena los novios que habían estado conmigo y siempre me reprochaba que les llevara pronto y no me casara con ellos", agregó Montero.

En el caso de Yolanda Díaz, Villas quiso saber si "tardaba mucho en llevar a casa a sus novietes". "Mi madre decía que tenía el corazón como una plaza de toros. No te digo nada más", confesó la política entre risas. "Es decir, que iban entrando y saliendo", aclaró la presentadora. "En casa no. Pero bueno, no sé qué decir Thais, que soy muy tímida", decía Díaz. "¿Entraban en casa?", insistía la comunicadora. "No soy yo mucho de eso", aclaraba la política.