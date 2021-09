Rufián no se corta y estalla contra Pablo Motos y 'El Hormiguero': "Este tío..."

'El Hormiguero' ha acostumbrado en los últimos años a entrevistar a todo tipo de personajes, incluso a muchos políticos, ya sea de cara a las elecciones o por puro entretenimiento. Sin embargo, Gabriel Rufián nunca ha visitado a las hormigas. Ha sido el propio político quien ha aclarado su relación con el programa de Antena 3 durante una entrevista a Esty Quesada en su programa de YouTube.

Tras tratar diferentes temas de actualidad y de la carrera de la youtuber, el diputado de ERC en el Congreso se interesó por cómo fue el paso de la invitada por el espacio presentado por Pablo Motos, al que ella asistió junto a Nuria Roca para promocionar 'Road Trip', un programa de viajes en el canal TNT.

"¿Qué manual de autoayuda leerías antes: uno de Dulceida o uno de Pablo Motos?", comenzó preguntando el presentador del espacio. "De Pablo Motos", respondió muy segura la también actriz. "¿Tú has ido a 'El Hormiguero'?", quiso saber Rufían muy sorprendido. "Claro que he ido a 'El Hormiguero", corroboraba ella. “Pero cómo vas a El Hormiguero”, le replicó el conductor del espacio.

"¿Y por qué no?", se mostró Quesad muy sroprendida. "¿Y por qué sí?", incistió él. "¿Quién no iría a El Hormiguero?”, se preguntaba la actriz. “Yo”, contestó Rufián muy rotundo. “Eso es que no te han invitado”, opinó la creadora de contenido. “La verdad es que no”, corroboró el político para, acto seguido, preguntarle qué tal la experiencia.









"Es colega de Abascal"

"Increíble. Fue una experiencia terrorífica, pero es que a mí me va la marcha", reconoció ella. ″¿Y qué tal Motos?”, quiso saber Rufián muy serio. “Bueno. Resulta que llevaba una camisa así, y en medio del programa me la abrí y tenía una camiseta con una foto de Pablo Motos haciendo yoga muy ridícula, pero era una foto que había subido él a su Instagram, que no era nada ilegal. Por lo que sea no se lo tomó nada bien”, explicaba la entrevistada, dejando muy sorprendido al político.

Asimismo, Quesada aseguró que el presentador de Antena 3 no se lo dijo directamente, pero le notó algo molesto: “Creo que le pasaba, como yo hablo de cosas muy directamente, a veces él me hacía preguntas y yo no entraba al trapo. Como que le daba la vuelta y a él no le gustaba eso”. “Porque yo creo que no tenía ni idea de quién eras. Este tío está en un... es colega de Abascal”, intervenía de pronto Rufián, dejando claro que Motos no le cae demasiado bien.

“No era en plan que no te conozco. Era como que me preguntaba algo y como yo no entraba en su juego de reírle las gracias...”, se explicaba Quesada tras aclarar que le "descolocaba". “Y que le descoloquen a él no le gusta nada”, agregaba la creadora de contenido. "Pero bueno, hice un TikTok con él, cosa que ha sido el pic de mi carrera y experiencia 10 de 10. Algo que hay que hacer", declaraba la actriz.