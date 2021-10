La rotunda respuesta del creador de 'El juego del calamar' a LeBron James por criticar su final

'El juego del calamar' se ha convertido en una de las series más exitosas de la historia de Netflix. En tan solo unos días, la ficción coreana ha batido todos los récords al alcanzar 111 millones de visualizaciones. Unos datos que han superados las elevadas cifras marcadas por 'Los Bridgerton' a finales del año pasado.

Esta serie, dirigida y escrita por Dong-hyuk Hwang, se inspiró en conocidos cómics japoneses como Battle Royale, As the Gods Will y Alice in Borderland, cuenta la historia de un grupo de personas con deudas o problemas económicos. Los personajes deben enfrentarse a juegos infantiles para hacerse con un premio millonario, mientras que la derrota supone su muerte.

Entre los millones de espectadores que han visto la ficción por todo el mundo se encuentra LeBron James. Ha sido la propia estrella de la NBA quien ha contado que se vio toda la temporada, durante una rueda de prensa hace un par de semanas. Nada más dar por finalizadas las respuestas a los medios, el jugador de Los Ángeles Lakers se puso a debatir con su compañero de equipo, Anthony Davis, sobre el final de la serie.

Aunque había terminado la rueda de prensa, esta conversación fue captada por las cámaras y se viralizó en redes sociales. LeBron aseguró que había disfrutado mucho con la serie, pero que el final no le gustó demasiado.

"No me gustó el final", dejaba claro el deportista, sin tener en cuenta que el los últimos minutos del noveno capítulo deja la historia abierta para dar pie a una segunda temporada. Sin embargo, LeBron explica que, en su opinión, cree que el protagonista, Seong Gi-hun, debería haber terminado de otra manera: "Coge el p... vuelo para ver a tu hija ¿Qué estás haciendo?... Son 45.000 millones. A ver, hermano, él ganó el juego".

??????spoiler alert??????



LeBron and AD discuss their thoughts on Squid Game and I briefly lose my professionalism pic.twitter.com/HWP1tHi8oK — Kyle Goon (@kylegoon) October 13, 2021









"Él tiene su propio final que le satisfaga"



Estas declaraciones han llegado hasta el creador de la ficción, Hwang Dong-hyuk, quien no ha dudado en responder el deportista. "¿Has visto Space Jam 2?", le preguntaba un periodista en una entrevista para The Guardian, quien también se encargó de hacer llegar la opinión de LeBron a Dong-hyuk.

"LeBron James es genial y puede decir lo que quiera. Agradezco mucho que haya visto toda la serie, pero no cambiaría mi final. Ese es mi final y si él tiene su propio final que le satisfaga, tal vez podría hacer él su propia secuela. La vería y quizá le enviaría un mensaje diciendo: 'Me gustó toda tu serie, salvo el final'", contestaba el creador de la ficción, muy irónico.

Asimismo, habló sobre la posibilidad de que una segunda entrega llegue a la plataforma y reconoció que la decisión no está tomada, ya que está trabajando en otros proyectos que nada tienen que ver con 'El juego del calamar': "Por supuesto que se habla [de una segunda temporada]. Es inevitable porque ha sido todo un éxito. Lo estoy considerando. Tengo una imagen de muy alto nivel en mi mente, pero no voy a trabajar en ella de inmediato. Hay una película que realmente quiero hacer, así que estoy pensando en qué hacer primero. Hablaré con Netflix".