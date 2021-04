Un rostro conocido de 'Sálvame' rompe su silencio tras haber dado positivo en coronavirus: "Me estoy cuidando"

Uno de los rostros más conocidos de 'Sálvame' ha querido romper su silencio este miércoles para dar su último parte de salud después de que haya dado positivo por coronavirus en las últimas horas, pandemia que en plena Semana Santa ha obligado a algunas comunidades a tener que incrementar sus restricciones.

Una Semana Santa, sin embargo, que puede suponer un empujón para que el objetivo marcado por el Gobierno— que quiere que para verano haya un 70% de la población vacunada— pueda cumplirse, ya que se espera que más de un millón de vacunas de AstraZeneca lleguen a España.

Mila Ximénez ingresada en un hospital

Esta noticia llega en un momento duro para el programa de Telecinco, después de que este miércoles la revista 'Semana' haya adelantado que la colaboradora del espacio de Jorge Javier Vázquez, Mila Ximénez, se encuentra ingresada en el hospital de la Luz de Madrid, donde está siendo tratada del cáncer de pulmón que padece.

Su ingreso llega tras varias semanas sin aparecer en el plató de 'Sálvame'. Sin embargo, la última vez que apareció delante de las cámaras, la colaboradora anunció que si el pronóstico que le iban a dar los médicos, tras los resultados de unas pruebas no era buenos, ella optaría por dejar el tratamiento al que estaba siendo sometida.

"He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero no puedo. "Si a mí me dicen que esto va para larguísimo y que los tratamientos no se sabe si van a funcionar, se acabó el tratamiento. Y lo digo aunque sé que mucha gente de mi familia se pone de los nervios, pero me entienden. Yo lo que quiero es morir bien", dijo en el programa.

El rostro conocido de 'Sálvame' que ha roto su silencio

Ha sido, a las puertas de la emisión de los nuevos episodios de la docuserie de Rocío Carrasco, que como ya viene siendo habitual se va a emitir este domingo a las 22 de la noche, cuando el colaborador Kiko Matamoros ha entrado por teléfono para comentar cuál es su estado de salud tras haber dado positivo en coronavirus.

"Me estoy cuidado, ha explicado a Paz Padilla— quien ha vuelto a 'Sálvame' tras haber superado el virus—, y ha aprovechado el interés de sus compañeros para darles las gracias: "Gracias por el interés de los compañeros, que ha sido general y muchas gracias”. Matamoros ha dejado entrever, fuera de cámaras, que se encuentra bien y en una de sus últimas fotografías en Instagram ha explicado que tiene ganas de volver "al ruedo y al ruido”.

También te puede interesar

Mila Ximénez, ingresada en el hospital en plena lucha contra el cáncer

Jorge Javier Vázquez: el cambio radical que prepara Telecinco para luchar contra Roberto Leal