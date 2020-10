Rosa María Mateo (RTVE): "Mi marcha generaría más problemas a la empresa que dirijo"

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, se ha referido este jueves a la posibilidad de abandonar el cargo. "Mi sentido del deber y de la responsabilidad me llevan a no abandonar mi puesto hasta que mi sustituto o sustituta comparezcan. Mi marcha, antes de que ustedes me sustituyan, generaría más problemas a la empresa que dirijo y a este país, que yo creo que en estos momentos ya tiene bastantes", ha zanjado.

Mateo se ha expresado así ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control parlamentario de RTVE, donde ha cumplido con su comparecencia ordinaria de octubre, al ser preguntada por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz sobre "cuál es el dato de audiencia o el dato de gestión o de resentimiento de la credibilidad" de RTVE que, a juicio de Mateo, debería conllevar su dimisión.

En su intervención, Díaz ha criticado las dimisiones producidas desde el nombramiento del director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández; el déficit presupuestario en materia de gestión económica; y que RTVE "terminó 2019 con la peor audiencia de su historia". "Imagine, que un día, ni la ve ni la escucha nadie. ¿Dimitiría, usted, señora Mateo?", ha preguntado.

La administradora provisional única de RTVE ha vuelto a recordar al diputado 'naranja' que está en ese puesto de forma "provisional" y ha añadido que el que finalice su mandato depende del Parlamento. "Me iré cuando ustedes hagan su trabajo, algo que les he pedido en reiteradas ocasiones", ha declarado, para insistir a continuación: "Mi salida depende de ustedes, señoría, de que nombren al Consejo y a la Presidencia que llevan demorando más de dos años".

De este modo, Mateo ha defendido la labor de los profesionales de RTVE, que "trabaja para lograr los mejores resultados, que no siempre se reflejan en el número de seguidores de un programa, pero donde los estándares de calidad están garantizados". Además, ha defendido que en Espala "no hay nadie capaz de competir" con La 2, Teledeporte, Clan, Radio 3, Radio Clásica o Radio 5 porque "nadie ofrece lo que ofrecen ellos". "Somos únicos en lo que hacemos", ha remachado.

Desde el PP, la diputada Macarena Montesinos le ha preguntado si cree que los servicios informativos de Televisión Española (TVE) salen más fuertes de esta crisis, a lo que Mateo ha afirmado que "todos" van a salir "mucho más fortalecidos" de esta crisis y se ha mostrado orgullosa de una redacción "que no se echó para atrás en ningún momento". "Hemos hecho buen periodismo y eso nos fortalece", ha recalcado.

Por su parte, la parlamentaria del PP le ha reprochado que, desde el inicio de la pandemia, haya perdido "un millón de espectadores"; que haya alcanzado "un déficit, en los dos últimos años, de 80 millones de euros"; que hayan "fracasado absolutamente todos los programas de su era"; que sus actuaciones han sido un "fiasco" y que TVE se ha convertido "en la televisión más manipulada y sectaria de todas las cadenas públicas europeas".

A todo ello, la responsable de RTVE ha vuelto a replicar: "Si ustedes tienen tantas ganas de que me marche, por favor, nombren a un consejo de informativos, un consejo de dirección y un presidente. ¡Ya está bien! Ese día me marcharé".

El senador del PP Asier Antona ha traído a colación el 'caso Dina' que afecta al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para reprochar a Mateo que TVE sea el "NODO de Moncloa" al servicio del Ejecutivo. En este caso, Mateo ha defendido que "todos" los informativos han cubierto el caso y han tratado "ampliamente" la decisión del juez.

AUMENTA LA FINANCIACIÓN EN PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES

Preguntada por el diputado socialista Pedro Casares, la administradora provisional única de RTVE ha anunciado un incremento de financiación a la producción de largometrajes, cortometrajes y películas para televisión, europeos y españoles, pasando de los 16,5 millones de euros previstos a través del 6% que marca la ley, a 22,7 millones de euros.

En su intervención en la sesión celebrada en el Congreso, ha subrayado que es "esencial" reforzar y apostar financieramente por la industria audiovisual, "prestando especial atención al sector del cine, castigado fuertemente por la COVID-19".

ADELANTO DEL 'PRIME TIME'

La socialista Lídia Guinart ha planteado la cuestión del adelanto del 'prime time'. "Es una revolución que estamos dispuestos a liderar en solitario confiando que otras cadenas nos sigan", ha declarado la responsable de la Corporación pública.

"Decisiones como estas forman parte de nuestra misión de servicio público, ya que tenemos que dar respuestas a una sociedad que tiene que conciliar su derecho al ocio con la obligación de madrugar para trabajar. Somos conscientes de que esta decisión conlleva un riesgo de posible pérdida de audiencia que, como televisión pública, asumimos", ha indicado.

Por otra parte, Mateo ha defendido que RTVE es la radiotelevisión pública con mejor coste para el ciudadano, "la más barata". "El coste y la dimensión de RTVE son, con mucho, los menores de los grandes medios públicos europeos", ha subrayado. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 consigna 473 millones de euros de aportación estatal para RTVE, un 25,1% más que en 2020.

Desde el Grupo Plural en el Congreso, la diputada Inés Sabanés ha querido saber las medidas previstas para favorecer la estabilidad en el empleo del personal interino de la Corporación RTVE y de sus sociedades. En este punto, Mateo se ha referido al nuevo Convenio de RTVE, del que ha dicho que "garantiza el 100% de la reposición de las plazas de los trabajadores que se desvinculen de la Corporación, bien de forma voluntaria, antes de la edad ordinaria de jubilación, o al llegar a la jubilación".

"El empleo temporal pasará progresivamente a indefinido garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha indicado la administradora.

CENTROS TERRITORIALES

Mateo también ha destacado la importancia de los Centros Territoriales como pilar básico de RTVE "que permite vertebrar el Estado con información de lo que acontece en todo el país". Ha recordado que en septiembre los informativos territoriales se han ampliado a 18 minutos en TVE. En RNE, se ha aumentado la programación autonómica con dos boletines y Radio 5 ha adelantado el inicio de su programación independiente de Radio 1.

También ha explicado que el Centro de Producción de Canarias ha sido habilitado para que asuma la responsabilidad del Área de Continuidad Nacional de todas las cadenas de TVE en caso de que un contagio masivo provocase una situación crítica.

Finalmente, el parlamentario de Esquerra Republicana Bernat Picornell ha solicitado que emitir la película 'La mort de Guillem' tras su estreno en À Punt, IB3 y TV3. "Sería una buena acción que TVE actuase de oficio e hiciera todo lo necesario para poder proyectar esta película", ha dicho el senador, a lo que la Administradora ha confirmado estar valorando la adquisición de la película, pero ha remarcado que no es prioritaria.