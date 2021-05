Rosa Benito destapa el detalle físico que Olga Moreno trata de esconder en 'Supervivientes': “Que se sepa”

La colaboradora de Telecinco, Rosa Benito, no se cortaba un pelo este jueves para sacar a la luz uin detalle físico de una de las concursantes más mediáticas de esta edición de 'Supervivientes'. Se trata de Olga Moreno, pareja de Antonio David Flores y que está siendo una de las grandes protagonistas del concurso en la isla hondureña por sus declaraciones tanto sobre Rocío Flores como de la propia Rocío Carrasco.

Y es que la participación de Moreno en 'Supervivientes' era una de las grandes apuestas de la cadena para darle continuidad al fenómeno que está suponiendo la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Un formato que está dando a Mediaset los mejores datos de audiencia de todo el año, además de horas de programas centrados en la figura de Flores, quien ha sido colaborador de Telecinco y 'Sálvame' durante muchos años y al que despidieron el día después de la emisión del primer episodio.









De igual manera, otros colaboradores de la cadena como María Patiño o Kiko Matamoros, cercanos a Antonio David, están siendo bastante habituales en las últimas tertulias de la cadena para seguir comentando los episodios a los que hace alusión Carrasco en el documental. Uno de estos habituales es Rosa Benito, que acude de manera regular a 'Ya es mediodía', el programa que presenta Sonsoles Ónega.





Rosa Benito y el detalle físico de Olga Moreno



Esta semana, y con motivo del papel que está jugando Moreno en 'Superivivientes', la presentadora quería hacer un inciso en el programa para trasladar a Benito una pregunta que le estaba haciendo la dirección del programa por el pinganillo. “¿Por qué Olga Moreno va maquillada?” Precisamente la pregunta venía a colación de una de las grandes preguntas que la audiencia lleva semanas haciéndose: ¿cómo es posible que la pareja de Antonio David esté todos los días maquillada en una isla perdida en la que apenas tienen víveres para sobrevivir?









Pero la respuesta y aclaración de Benito no podía ser más rápida: “Porque se ha tatuado, yo me tatué las cejas cuando fui y me hice la rayita aquí”. La colaboradora ponía así fin al misterio que rondaba los últimos programas de 'Supervivientes': Moreno se había sometido a un tratamiento para tatuarse líneas que simulan en maquillaje antes de acudir a la isla de Honduras.

En ese momento, Ónega no podía contener el alivio de la duda con la que le estaban acribillando desde el pinganillo de la dirección del programa de Telecinco: “Gracias, me están diciendo por aquí, es una duda que tenía toda España y el equipo de 'Ya es mediodía”, comentaba la presentadora. Rosa Benito comentaba además que lo había reconocido con facilidad porque ella misma se había sometido a él: “Que se sepa, que lo que se ha hecho es la micropigmentación, y yo me lo hice”, aseguraba.