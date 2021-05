Rocío Carrasco señala a una colaboradora de 'Sálvame' y pone en duda su credibilidad: "Aberración"

La hija de Rocío Carrasco fue condenada a seis meses de libertad vigilada tras la agresión a su madre en el año 2012. Un equipo de psicólogos y orientados, contaron que se abordó la posibilidad de trabajar con Rocío Flores y con su progenitora a través de un programa de "mediación". Lo que se contaba en la pequeña pantalla por aquel entonces era que Carrasco se habría negado. Sin embargo, ella ha demostrado que no es así.

"Les parecía una aberración tal posibilidad porque sería asumir cualquier tipo de responsabilidad respecto del hecho denunciado", puede leerse en el informe con respecto a Antonio David y Rocío Flores.









Rocío Carrasco no pudo evitar pronunciarse al respecto y se refirió en estos términos a María Patiño "y compañía". "Tiene la boca seca de decir que la madre se niega a hacer una mediación con la niña". La colaboradora de 'Sálvame' apuntaba que "una de las dos partes decidió no acudir" (al programa de mediación).

Finalmente, la hija de Rocío Jurado ha demostrado a través de un informe que esto era incierto. Antonio David Flores escudó su negativa en sus problemas económicos y que no se lo podía permitir porque costaba 300 euros.

La protagonista principal de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha dado la cara sobre esa acusación demostrando que pagó la póliza del seguro médico privado de sus hijos desde que nacieron, una póliza que también incluía la evaluación y el tratamiento psicológico. Por ello, no ha dudado en recriminar las palabras de María Patiño durante todo este tiempo.









Cabe destacar que la última vez que Rocío Carrasco vio a su hija fue el 27 de julio de 2012 y no está preparada para un reencuentro: "Hoy por hoy no puedo. Y la persona que lo quiera entender que lo entienda y quien no pueda, que no la entienda. No puedo mantener, muy a mi pesar, ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel".

Irene Montero respaldó a Rocío Carrasco tras ser acosada con pancartas de 'Stop Feminazis': "No estáis solas"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, mostraba recientemente, a Rocío Carrasco después de que esta fuese acosada con pancartas de 'Stop Feminazis' ante la puerta de los juzgados.

"A Rocío Carrasco y a todas las mujeres que reciben la violencia y el acoso de los negacionistas, machistas y de extrema derecha, NO ESTÁIS SOLAS", escribía Montero en su cuenta oficial de Twitter.

A Rocío Carrasco y a todas las mujeres que reciben la violencia y el acoso de los negacionistas, machistas y de extrema derecha, NO ESTÁIS SOLAS.



Las instituciones tenemos la obligación de protegeros y no vamos a descansar hasta garantizar todos vuestros derechos — Irene Montero (@IreneMontero) April 30, 2021

La titular de Igualdad también señalaba en sus redes sociales que las instituciones tienen la obligación de proteger a las víctimas de violencia de género y ha asegurado que no descansará hasta que se garanticen todos sus derechos.