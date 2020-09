Roberto Leal vuelve al plató de 'Pasapalabra' tras superar el coronavirus

Junto con la vuelta al cole, Roberto Leal ha regresado al plató de 'Pasapalabra' para volver a incorporarse en las grabaciones. Ha sido el propio presentador el que ha anunciado su vuelta tras superar el coronavirus.

"¡Vuelta al cole! ¡Muchísimas gracias a todos por el cariño recibido! A mi familia, amigos, compañeros, personal sanitario y a Manel Fuentes por estar al pie del cañón durante mi ausencia. Al lío de nuevo. ¡Cuidaros mucho!", ha revelado Leal en un post de su cuenta de Instagram en la que se le veía posando en Atresmedia.

Asimismo, 'Pasapalabra' también ha querido compartir la feliz noticia a sus seguidores de Twitter: "Nuestro querido Roberto Leal ya está recuperado y de vuelta para seguir al frente de 'Pasapalabra'".

La vuelta al trabajo del andaluz ha sido dos semanas después de haber presentado su baja médica. Fue el comunicador quien compartió en sus redes sociales que había dado positivo por Covid-19: "Mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga".

"No os preocupéis, 'Pasapalabra' sigue on fire. Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza", añadió.

Dado que este programa no se emite en directo, no sabemos cuando podremos ver a Fuentes ocupando la mesa del presentador del concurso. En las entregas de esta semana hemos seguido viendo a Leal al frente del formato, por lo que no quedará mucho para apreciar el relevo de presentadores.