Roberto Leal señala a los presentadores de Antena 3 que se niegan a ir a 'Pasapalabra' y desvela sus motivos

'Pasapalabra' es el concurso más vistos y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Tanto que, la semana pasada, la victoria de Pablo Díaz al llevarse el bote sumó una media de 4.348.000 espectadores y acumuló un 30,8% de share. Incluso se hicieron con el minuto de oro tras alcanzar los 5.660.000 seguidores (38,3%).

Pablo Díaz se ha convertido en el concursante más longevo del concurso de Antena 3 y, por el momento, el mejor. Tras años de estudio y cientos de programas a sus espaldas, el concursante se vio obligado a poner punto y final a su etapa en el formato gracias a que logró completar el Rosco y llevar más de 1.800.000 euros. Este momento fue uno de los más esperados y llamativos del concurso, por lo que, días después, se sigue recordando en redes sociales y en los medios de comunicación.

Por el mismo motivo, este jueves, Roberto Leal ha visitado 'Espejo Público' para contar cómo vivió la experiencia al dar como correcta la palabra que ha cambiado la vida de Pablo Díaz. "Cuando llega el día... En el plató había algo especial según el iba acertando en la vuelta muchas de sus palabras", ha confesado el presentador al recordar este momento.

"El día después no se lo cuento a nadie porque, claro, esto se graba unas semanas antes. Pero el día de la emisión lo viví de una manera diferente... Vi muchos detalles y matices que me había perdido", ha reconocido el comunicador. "Él ha estado 30 programas menos que yo hasta este momento. En esta etapa porque él estuvo en la otra etapa. Si sumamos, llevaba más tiempo que yo", ha contado Leal, señalando que su emoción al dar el premio a Pablo se debe a que ya eran como familia tras pasar tantos programas juntos.









Acto seguido, el equipo de 'Espejo Público' ha emitido un vídeo recopilando los mejores momentos de 'Paspalabra'. En las imágenes se veía como muchos participantes se equivocaban de una manera bastante divertida, incluso aparecía Javier Dávila cuando no supo pronunciar correctamente "Macaulay Culkin".

"Ni Sandra Golpe ni Susanna Griso"

"Javier es muy bueno, en una le traicioné", recordaba Leal, haciendo referencia a las dificultades que presentaba el concursante cuando tenía que decir palabras en inglés. "Por eso mucha gente, no miro a nadie...", ha comenzado diciendo el presentador del concurso, dirigiendo la mirada a Susanna Griso. "No quiere venir a 'Pasapalabra' porque piensa que se equivoca. Cuando todo queda en un vídeo divertido de 'Espejo Público'", ha agregado.

"Bueno, es que tengo el móvil... Vamos a ver Alfonso Egea, que es uno de los que me está metiendo presión. Os voy a recuperar los mensajes de voz que me está mandando Juanfran, constantemente: '¿Cuándo vienes a Pasapalabra? Tienes que venir a Pasapalabra...'", contaba la presentador, dándose por aludida ante las acusaciones del entrevistado y haciendo referencia a la insistencia de un miembro del equipo do 'Paspalabra' para que acuda como invitada.









"Han pasado muchos compañeros...", dejaba caer Leal para intentar convencer a la presentadora. "Lo voy a decir aquí públicamente. Ni Sandra Golpe ni Susanna Griso, de momento, se atreven a venir a Pasapalabra", ha confesado entonces el conductor del concurso señalando a la presentadora de informativos de Antena 3 y a Griso. "Las gallinas de Antena 3... Las cobardes...", ha reconocido Griso entre risas.

"Ha venido gente que han sido presentadores e informativos y ha sido muy divertido", le decía Leal a la comunicadora para animarla a participar. "¿Firmamos que vienes entonces?", ha insistido Leal antes de despedirse. "No quiero negarme del todo", ha respondido Griso tras acordar con su compañero que se lo pensará para después de verano.