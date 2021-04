Roberto Leal se salta el guion para lanzar un guiño a un competidor de 'Pasapalabra': "Eres un crack"

El presentador de 'Pasapalabra' Roberto Leal vive uno de sus momentos más dulces al frente del concurso de Antena 3, ya que está registrando grandes datos de audiencia. El veterano formato de nuestra televisión está viviendo una nueva etapa después de su llegada a Atresmedia, en una apuesta clara del grupo de comunicación por reforzar el formato de los concursos junto a 'Ahora Caigo' y también 'Boom'.

En este sentido, Telecinco ha movido ficha en las últimas semanas, recuperando también otro formato mítico de la historia de nuestra televisión, 'El precio justo', que comenzó a emitirse en la noche de los lunes y debido a su buen recibimiento Mediaset también programó una edición diaria para competir con 'Pasapalabra'. Por ahora, esta estrategia parece no haber afectado mucho al concurso de Roberto Leal, ya que sigue registrando cifras que duplican a las de su competidor en Mediaset.

Los principales competidores de 'Pasapalabra'

También, otro programa que compite en la pugna, aunque en menor, medida es 'El Cazador', el concurso de TVE que también se emite por las tardes en la televisión pública y que es presentado por Ion Aramendi, uno de los presentadores con más proyección de los últimos años en la televisión pública.

Aunque no coinciden en hora, los dos programas luchan por liderar las tardes en televisión en cuanto a concursos se refiere. Incluso Aramendi mostró su particular enfado por la estrategia que realizó 'Pasapalabra' hace unos meses en la que vendía a través de su publicidad que Pablo Díaz se podía llevar el bote, una hazaña que todavía no ha conseguido y que está siendo una de las principales bombas de oxígeno para que el programa de Atresmedia siga cosechando tan buenos resultados.

A pesar de este pequeño encontronazo, el reconocimiento y el aprecio entre los dos presentadores se ha hecho de notar en más de una ocasión. La última este mismo viernes, cuando Roberto Leal no ha dudado en reaccionar a un vídeo de Ion Aramendi en pleno concurso.

El guiño de Roberto Leal a Ion Aramendi

Se trata de una entradilla del concurso en el que el presentador de 'El Cazador' aparece vestido a la antigua usanza como repartidor de periódicos y vendiendo algunas claves del programa que estaba a punto de comenzar. Con su tono de humor y su desparpajo delante de las cámaras, Ion Aramendi bromea sobre diferentes asuntos para terminar dando paso al comienzo del concurso.

Qué grande eres �� — Roberto Leal (@RobertoLealG) April 23, 2021

Este fragmento ha provocado una sonrisa en Roberto Leal, que no ha dudado en utilizar sus redes sociales para mostrar su cariño al presentador de TVE, gesto que ha querido acompañar con la siguiente frase: "Eres un crack",

