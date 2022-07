Roberto Leal no da crédito ante la respuesta de Lidia San José en 'Pasapalabra': "Con tantos estudios..."

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso Rafa está empezando a hacer competencia a Orestes en 'La Pista Musical', la que era su prueba estrella en la que siempre solía hacerse con la victoria.









"Madre mía..."



Para ello, los concursantes cuentan con la colaboración de los famosos invitados. Lidia San José y David Carrillo formaron equipo junto a Oretes como capitán del equipo naranja, mientras que Ana Álvarez y Jimmy Barnatán ayudaron a Rafa. Uno de los momentos más divertidos del programa llegó cuando Lidia y Ana se enfrentaron para ver quién acertaba más rápido la canción que sonaba.

Después de dar varias pistas con la sintonía, ellas seguían sin dar con la respuesta, por lo que Roberto Leal dio paso a las pistas más sencillas como dar un verso escrito: "I watch you when you are sleeping". A pesar de ello, ninguna de las dos lograba dar con la canción correcta. "Ahora va a sonar, así que tenéis que ser rápidas", les aconsejaba el presentador para dar paso a las primeras notas de la canción.

Las dos invitadas sabían de que canción se trataba, pero no lograban decir correctamente ninguno de sus versos en inglés. "Cómo se llama... No lo sé... No sé como se llaman ¿No la puedo cantar aunque sea mal?", se lamentaba Álvarez. "A ver, tienes que cantar algo de letra. Tararear no vale", señalaba el presentador. "Siguiente pista. Sé la canción que es, pero no me sé ni una palabra", reaccionaba San José tras recibir el rebote.

"El regalo ya. Os voy a dar yo el título directamente, pero descolocado. Fijaos la dificultad, que son dos palabras. Os lo doy descolocado y lo tenéis que poner al derecho", decía el conductor del espacio, mientras salían dos palabras en pantalla: "Flame enternal". La actriz fue la primera en dar al pulsador, pero no logró vocalizar bien las palabras a la primera y estalló a carcajadas. "A ver Lidia, por favor, con tantos estudios... Venga, venga", la animaba Leal muy sorprendido. "Callaos. Es mi momento. Eternal flame", acertaba al fin sin poder aguantarse la risa. "Madre mía... ¡Muy bien!", reaccionaba el presentador.