Roberto Leal, obligado dar un toque de atención por las trampas de un concursante en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

El mes pasado, tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez logró resolver el Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros. Como consecuencia, Marco Antonio también tuvo que irse del programa, ya que, según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes deben marcharse. Desde entonces, varios concursantes han pasado por la Silla Azul.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se enfrentó a Jesús durante ocho Roscos, formando así un duelo que parecía estar muy reñido. No obstante, Javi llegó al concurso para demostrar sus grandes habilidades en 'Pasapalabra', adoptadas gracias a que es el creador del 'RoscoKiller', aplicación a través de la cual muchos concursantes, como Pablo Díaz y Luis de Lama, se preparan para enfrentarse al Rosco. A pesar de que parecía sostenerse su rivalidad, Javi fue vencido y, tras varios participantes, ha sido Jaime quien ocupa su lugar en el equipo azul.









"¿Tengo tarjeta amarilla ahora?"

Por el momento, Orestes se está posicionando como el nuevo Pablo Díaz, el concursante invencible. Una habilidad que puede deberse a que ya participó en el programa. El mítico participante de 'Pasapalabra' ya jugó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Aunque también se le da muy bien 'La Pista', una de las pruebas que más gustan a los invitados. Esta vez, el equipo naranja, capitaneado por Orestes, estaba formado por Nerea Garmendia y David Amor. Mientras que el azul contaba con la ayuda de Cristina Alcázar y Xavier Deltell.

Cuando tocaba el turno de los concursantes, Roberto Leal comenzó dando la primera pista y dando los primeros segundos de la melodía. "Esa situación en que todos se la saben y yo debería sabérmela", se lamentaba Jaime. "No, no. No tienen ni idea. Se ponen nerviosos, pero tampoco se la saben", le tranquilizaba el presentador. "Solo sé el cantante", afirmaba Deltell. "Sabemos que es Julio ¿No?", soltó entonces Alcázar, escapándosele una gran pista para los participantes.

En ese momento, el conductor del espacio paró el concurso: "¡Eh! ¡Cuidado!". "Que hace mucho calor en julio, digo", se justificaba la actriz. "¿Sabes que 'Pasapalabra' ha cambiado y, ahora, podemos expulsar a los invitados y poner ahí un muñeco de trapo?", le advertía Leal a la invitada por haber hecho trampas. "Vale, lo tengo claro. Entonces, ¿Tengo tarjeta amarilla ahora?", quiso saber la invitada. "Sí, tarjeta amarilla", apuntaba Leal.









Después de varios intentos fallidos por parte de los concursantes, el presentador confirmó que sí era una canción de Julio Iglesias: "Ahora, confirmo, que sí es una canción del grandísimo Julio Iglesias. Si nos estás viendo, Julio, un beso desde aquí. Que sé que nos está viendo, que le gusta mucho 'Pasapalabra'". "Esto, la gente dirá ¿Es verdad? Ah...", reconocía el presentador entre risas. Finalmente, con ayuda de las pistas, Orestes logró acertar al decir "Lo mejor de tu vida, de Julio Iglesias".