Roberto Leal no se corta y responde a las críticas más sonadas de 'Pasapalabra': "Tengo mi favorita"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos de Antena 3 y líder en su franja horaria, alcanzando un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, ya que ha obtenido grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, ha conseguido que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han provocado que los espectadores se encuentren expectantes, sobre todo la rivalidad entre Pablo y Luis. Muy cerca de hacerse con el bote, los seguidores de uno y otro ven cada "combate" con muchas ganas por que uno de ellos se haga con la victoria. Por este motivo, ambos concursantes han pasado a convertirse en míticos concursantes del espacio.

A pesar de su éxito, el espacio ha generado varias polémicas en los últimos meses. El público está tan pendiente de lo que sucede durante el programa que no se le escapa ni un cambio, por muy pequeño y disimulado que sea. Asimismo, la audiencia no tarda en comunicarlo por las redes sociales y manifestar su opinión al respecto.

Entre todas las polémicas, además la rivalidad entre concursantes, muchos seguidores del formato critican al presentador por tener un favorito y posicionarse, lo que él siempre ha negado.

"Yo lo vivo con tranquilidad porque ya antes de empezar me dijeron que eso pasaba, que era algo inherente al formato. La gente lo vive con tanta pasión que depende de a quién apoyen ellos, pensarán que apoyo al otro. A mí eso no me afecta en absoluto, porque a las redes le doy la importancia justa", ha contestado Leal al respecto en una entrevista para Ecoteuve.

"A mí ni me afecta que me digan que soy el mejor presentador, el número uno, ni me afecta que me digan que tengo un favorito, que se me ve el plumero, etc. Yo tengo una favorita, que es mi hija", ha asegurado, quitando importancia a las polémicas que le rodean desde que se puso al frente de 'Pasapalabra', ya que vivió algo similar durante su paso por 'Operación Triunfo'.

Asimismo, el conductor del espacio ha reconocido que entiende que se den este tipo de comentarios, ya que "es un formato que se vive con mucha pasión": "Es lógico que la gente quiera lo mejor para su concursante. Esto es parte del pack de Pasapalabra".

"Siempre pensé que iba a funcionar"

Por otro lado, el periodista ha reconocido que, a pesar de estar muy contento con su éxito, no se esperaba obtener tan buenos datos de audiencia: "Esto ha superado todas mis expectativas, no tengo ningún reparo en decirlo. Sabía que este era un programa muy querido y, evidentemente, siempre pensé que iba a funcionar. Pero hacer todas las tardes un 20% no lo tenía en mi cabeza, la verdad. Yo lo vivo cada día como un regalo. Cuando me levanto y veo esas audiencias digo: '¡Joder! ¡Qué maravilla!".

"Creo que se vuelve a demostrar que Pasapalabra es un formato que está por encima de cualquier cambio, de cualquier decisión, de cambio de cadena o de presentador", ha agregado. "Y no lo digo porque estoy yo ahora ahí, cuando lo hacía Christian decía: 'Qué programa tan bonito y qué bueno que exista un entretenimiento cultural a esa altura'. Pues se ha recuperado y eso es un bien para la tele en general", ha concluido, dejando claro que siempre admiró mucho el programa.