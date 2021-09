Risto Mejide revela en 'Got Talent' el difícil momento vivido junto a su hijo: "Me dejó totalmente doblado"

Con el inicio de la temporada televisiva han sido muchos los programas que han vuelto a la parrilla, entre ellos 'Got Talent' a la noche de los viernes en Telecinco. El concurso arrancaba con Santi Millán, Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez en su séptima temporada, que se promocionaba con el slogan: "¡Deja espacio a la emoción porque... Vuelve el talento!". En uno de los programas, Risto Mejide ha revelado una anécdota de su vida personal junto a su hijo que dejó 'tocado' al presentador.

El concurso arrancaba la temporada con una importante novedad, la ausencia de Paz Padilla. Un cambio que provocaba las preguntas que habían motivado el cambio, el día que se presentó la séptima temporada ante los medios de comunicación. Risto Mejide era uno de los que hablaba al respecto. "La madurez de un talent llega cuando el análisis del jurado no es el concursante, sino el propio concurso... Llega un momento en el que el jurado pone a prueba al departamento de casting diciendo que 'esto ya lo he visto', para así pedir más. Pero no porque nosotros seamos más o menos implacables, sino porque el espectador lo pide", afirmaba el presentador de 'Todo es mentira'.





Por su parte, el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Leonardo Baltanás, aseguraba que "es algo habitual ir alternando con tres y con cuatro jueces. Con tres nos permite jugar de otra manera". Unas palabras secundadas por Nathalie García, CEO de la productora Fremantle Media en España, que comentaba, "el ritmo es mucho más ágil".

Para concluir, Baltanás confirmaba que se notaría la ausencia de Paz Padilla diciendo, "a Paz siempre la vamos a echar de menos, porque nunca pasa desapercibida y siempre aporta en cualquier programa que esté".

Risto Mejide comparte en Telecinco un momento personal vivido junto a su hijo

Risto Mejide continua como jurado del concurso, lo que nos permite ver otra faceta del comunicador. Acostumbrados a verle a diario en 'Todo es mentira', ejerciendo un papel más serio y mostrando su faceta más dura ante las distintas noticias de actualidad y los entrevistados del programa, y presentado 'Todo es verdad', su participación en 'Got Talent' muestra a un Risto diferente, que aunque no deja atrás su dureza en las valoraciones, sí muestra otros momentos más personales, como el vivido en el programa de este viernes.

Tras una actuación, Mejide contaba un juego que realiza con su hijo, en el que "cada uno se tiene que inventar una definición" y explicaba lo que le había ocurrido con la palabra hospital. "Jugando a esto ha salido la palabra hospital y fíjate que la definición que me dio mi hijo me dejó totalmente doblado me dijo aeropuerto de almas", contaba el presentador ante la atenta mirada de Edurne, que no podía evitar mostrar su sorpresa.