'Got Talent' rompe su silencio y se pronuncia sobre el cese de Paz Padilla: "Nunca pasa desapercibida"

Hace unas meses, se hizo pública la decisión de Mediaset de prescindir de Paz Padilla en 'Got Talent'. La carrera televisiva de la actriz parecía ir muy bien dentro de la cadena, ya que formaba parte de varios formatos y es uno de sus rostros más conocidos. No obstante, después de tres años formando parte del talent, han decidido que no formará parte de la mesa del jurado esta vez.

Durante la entrevista que concedió a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', los comunicadores hablaron del llamativo despido de Padilla por parte del talent de Telecinco. Ante esto, la comunicadora se mostró muy molesta, sobre todo por las explicaciones que le dieron para prescindir de ella.

"Yo dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle. Me ha pasado factura. Me lo han dicho... Me han dicho que yo no estuve al 100% y le dije: 'Yo no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba'", se justificaba Padilla entonces tras recordar que se ausentó durante unas semanas como consecuencia de la muerte de su marido, pero volvió para la fase final. "Me hizo un montón de daño", confesó la humorista, haciendo referencia a cómo se sintió cuando le comunicaron que no estaría en la nueva temporada del talent.

Esta vez, ha sido el equipo de 'Got Talent' quien se ha pronunciado al respecto. Durante la presentación de la nueva temporada del espacio, Santi Millán, Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez han resuelto todas las dudas y han adelantado algunas de las novedades del talent junto a Nathalie García, CEO de la productora Fremantle Media en España, y Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

"La madurez de un talent llega cuando el análisis del jurado no es el concursante, sino el propio concurso... Llega un momento en el que el jurado pone a prueba al departamento de casting diciendo que 'esto ya lo he visto', para así pedir más. Pero no porque nosotros seamos más o menos implacables, sino porque el espectador lo pide. El espectador no quiere ver cosas que ya ha visto, y ahí es donde entra la productora del concurso, que se la juega en cada edición", comenzaba diciendo Risto Mejide.





"Es algo habitual ir alternando con tres y con cuatro jueces"

Ante esto, el presentador opinó que Fremantle "una vez más, ha llegado más allá". "Igual no pasaba en la primera o en la segunda edición, pero ahora los concursantes ven que Got Talent les puede cambiar la vida", decía por su parte Santi Millán, asegurando que ha notado una gran evolución el formato.

Posteriormente, pasaron a tratar uno de los temas más polémicos: el motivo por el que han decidido contar tan solo con tres jueces y no sustituir a Paz Padilla. "Es algo habitual ir alternando con tres y con cuatro jueces. Con tres nos permite jugar de otra manera", explicaba Baltanás, haciendo referencia a las adaptaciones de otros países. Asimismo, también has justificado su decisión con cuestiones de "organización" y las ganas de probar cómo se desarrolla el talent con tal solo tres jueces. "El ritmo es mucho más ágil", señalaba Nathalie García.

Asimismo, Baltanás quiso dejar claro que el cese de Padilla no se había producido por tener algún problema con ella. "A Paz siempre la vamos a echar de menos, porque nunca pasa desapercibida y siempre aporta en cualquier programa que esté", aseguraba el director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

Además, no descarta el contar otra vez con cuatro jueces para las próximas temporadas. Incluso comentaba la opción de volver a contar con alguien que ya ha pasado por el programa. "Salvo Jesús Vázquez, que ha dicho que está mejor como presentador que como jurado, el resto estarían encantados de repetir", apuntaba el directivo.