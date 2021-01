Risto Mejide recibe un mensaje en 'Todo es mentira' que le deja a cuadros: "Tenemos un problema muy grave"

Este lunes, 'Todo es mentira' analizó todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la pandemia por coronavirus y en la polémica fiesta celebrada el pasado fin de semana en el Teatro Barceló. Sin embargo, antes de comenzar con los temas del día, Risto Mejide quiso leer a los espectadores un mensaje que le dejó totalmente sorprendido.

"Antes me gustaría leeros un mensaje que me llegó a finales de la semana pasada. Advierto: he estado esperando todo el fin de semana a ver si salía en alguna noticia algo tan grave como lo que os voy a leer. Porque, de ser cierto lo que os voy a leer, estaríamos hablando de un nuevo escándalo dentro del ejército de nuestro país. Atentos", comenzó diciendo el presentador.

"Hola Risto, quería empezar felicitándote por el trabajo que haces y continúo informándote de que en la Unidad Militar de Emergencias (UME), esa unidad que tanto salió en televisión durante la pandemia, se están vacunando a los capitanes de las compañía antes que a la tropa, que son los que de verdad están al pie del cañón", leyó el conductor del espacio antes de soltar la bomba.

"Si esto es el protocolo que se está siguiendo, al menos en esa unidad del que me informan, tenemos un problema muy grave dentro del ejercito también. Estaríamos hablado de la UME. La tropa que ha estado en primera línea en 'Filomena', esa gente no estaría siendo vacunada, pero sus capitanes sí", explicaba Mejide.

"Hemos llamado a Defensa para preguntar por este caso, y ahí es donde os vais a quedar a cuadro. Nos dicen que no lo conocen, que no tenían ni idea, primera noticia, dicen”, reveló el comunicador antes de conocer la opinión de los colaboradores.

La opinión de los colaboradores

"Esto es un síntoma más del descontrol absoluto que hay con todo lo que está ocurriendo. La sensación que tengo en los últimos meses es que vivo en un país de 17 países. Todo ese descontrol... Cuando ayer leía que no hay un registro nacional de vacunas, es para agarrarse al mástil y decir: 'Nos estamos hundiendo'. Ahora mismo no hay un registro de personas vacunadas", declaró uno de los colaboradores.

"Si Defensa ha dicho que no lo sabe, pues yo creo que, o está mintiendo o no está diciendo toda la verdad. Porque si no lo saben, con levantar el teléfono y preguntar lo sabrían a los cinco minutos porque hay unos protocolos muy estrictos", dijo por su parte Javier Chicote.

"Todas las vacunaciones de los ejércitos vienen dadas por el Ministerio de Defensa y están cumpliendo lo que se ha dado. Es decir, si se está haciendo mal es porque hay un protocolo que ha dicho que se haga de esa forma. A mí me parece gravísimo que, en el caso de la UME, quienes están en operaciones les vacunen más tarde que a los jefes. Lo mismo que ha ocurrido en algunos hospitales", concluyó el periodista.