Risto Mejide señala al político culpable de la tensión con Marruecos: con nombre y apellidos

Ceuta está viviendo la mayor crisis migratoria que se recuerda en los últimos años. Una situación límite que mantiene a todo el país expectante por lo que está sucediendo. El presentador de 'Todo el Mentira', Risto Mejide, ha analizado esta cuestión y ha arrancado así: "Este programa nació con la intención de ser honesto, honesto con vosotros, alguna vez lo hemos conseguido y otras veces lo hemos intentado. Un día como hoy es más importante que nunca tratar de ser honestos", indicaba.

Mejide ha asegurado que no es una invasión ni una crisis humanitaria. "Lo que hay aquí detrás es un chantaje, de una nación a otra, o no me haces caso o te abro la verja".









Además, cree que hay un político que ha sido responsable de esta circunstancia. En estos términos se ha referido al exvicepresidente del Gobierno. "Detrás de ese chantaje hay una chapuza diplomática y política que hay que denunciar. Estamos en estas por la incompetencia de algunos. Y vamos a denunciarlo con todas las letras. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia exigiese un referéndum para Cataluña? Ahí lo tenéis".









Risto Mejide ha denunciado que "eso es lo que pidió Iglesias para el Sáhara. Hablamos de un vicepresidente en España. Esta injerencia hizo saltar por los aires la cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y aún hoy no tiene fecha".

El mercenario Risto Mejide culpando a Pablo Iglesias de las tropelías de Marruecos.



Pa reírse. Qué sinvergüenza hay que ser y qué poco respeto a la inteligencia de la audiencia.pic.twitter.com/ehtPdSoego — Accountable (@Accountable2019) May 18, 2021









Por tanto, el presentador de 'Todo es Mentira' ha señalado a Pablo Iglesias como principal responsable de la crisis migratoria que está atravesando Ceuta.

Sánchez: "Se procederá a la devolución inmediata de todo el que haya entrado de forma irregular en España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha realizado una comparecencia en el Palacio de La Moncloa para hacer una breve declaración sobre la crisis migratoria que desde ayer está ocurriendo en Ceuta y Melilla con la entrada de 6.000 personas procedentes de Marruecos.

Ante la grave situación, el presidente del Ejecutivo ha señalado que se va a "proceder a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado de manera irregular en España por los acuerdos con Marruecos".

Pedro Sánchez que va a viajar este martes a Ceuta y Melilla ha afirmado que "lo que está pasando es una grave crisis" , a la vez que ha insistido en que "Marruecos es un país socio y así debe seguir siendo. Mi deseo como el de todos los españoles y españolas es estrechar aún más nuestros lazos con marruecos".