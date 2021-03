Risto Mejide pierde la paciencia y estalla contra Vox por la rueda de prensa convocada en Murcia: "Engañando"

La semana pasada, Vox revolucionó los medios de comunicación por convocar un acto multitudinario en Marcia, disfrazándolo de rueda de prensa. Como consecuencia, la delegación del Gobierno de Murcia ha abierto un expediente al partido político por celebrar una acto de estas características en plena pandemia. Lo que se ofreció como una rueda de prensa de 30 personas se convirtió en un acto al que asistieron cientas de personas.

Además, sumando a este polémico movimiento, los asistentes del acto cargaron contra la prensa que intentaba hacer su trabajo. Los periodistas que se presentaron informaron que de que no se cumplían las medidas de seguridad y que había más personas de las permitidas. A raíz de esto, los reporteros no dejaron de recibir insultos. Tal fue el revuelo causado, que la policía se vio obligada a intervenir para regular la que se había formado y acordonaron la zona.

Ante lo sucedido, Risto Mejide se mostró muy indignado y no dudó en manifestar su enfado por lo que hizo la formación liderada por Santiago Abascal. Por este motivo, 'Todo es mentira' también contó a lo largo del programa con la presencia de Marta Maldonado, periodista de La Razón que estuvo presente en el acto.

"No se respetaron para nada las medidas de seguridad, no es que lo diga yo, es que se ve perfectamente en las imágenes", aseguraba la periodista. "¿De verdad lo ha convocado para no poner en riesgo a nadie? Porque esto no es una rueda de prensa, esto es un mitin", fueron las palabras que Maldonado dijo que preguntó a Abascal durante la "rueda de prensa".

"Vox está engañando"

A raíz de sus palabras, la periodista tuvo que lidiar con abucheos e insultos por parte de los asistentes del acto. "La gente estaba un poco alterada con el hecho de que la policía hubiera acordonado la zona. Como era una rueda de prensa, solo podían entrar las personas autorizadas, aunque, aun así, ya había entrado mucha gene y no se les hecho", explicó la entrevistada a Risto.

Tras escuchar las declaraciones de la invitada, el presentador no podía salir de su asombro y definió esos insultos contra la periodista como "inaceptables". Asimismo, aprovechó para hacer unas duras declaraciones sobre Vox, dado que consideraba que habían "engañado" a todos.

"Vox está engañando, dicen que han convocado a 20 o 30 medios y por lo tanto, ese mitin, lo disfrazan de rueda de prensa para evitar los informes sanitarios. Luego, cuando van los medios, se encuentran que no tienen espacio, ni es una rueda de prensa… Al final están engañando a los periodistas, a la gente y a las instituciones", declaraba Risto muy ofendido.

"Además, cuando los medios están haciendo su trabajo por el que le han convocado, resulta que hay una periodista que se queja y le dice que les ha traído engañados y, entonces, recibe insultos. Esto es lo que ha ocurrido en esta 'declaración de prensa'", agregaba el comunicador, saliendo en defensa de la periodista.