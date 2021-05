Risto Mejide lanza un recado a Albert Rivera por su aparición en el especial del 15-M: "El novio de Malú"

Mediaset ha preparado dos programas especiales dedicados al aniversario del 15M, un movimiento que surgió en 2011 con el objetivo de acabar con el bipartidismo. La cadena ha elegido a Sonsoles Ónega para ponerse al frente de '15M: ¿Generación perdida?', formato que se emitirá en dos partes en el prime time de Cuatro, el 12 y 13 de mayo. En las entregas, la presentadora de 'Ya es mediodía' entrevistará a políticos como Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, Íñigo Errejón y Albert Rivera.

A lo largo del documental producido por Unicorn Content, la presentadora entrevista a varias figuras políticas, de los medios de comunicación y de la cultura para llegar al origen del movimiento y analizar como ha evolucionado hasta la actualidad, si han logrado cambios o si todo sigue igual desde entonces.

Como consecuencia, 'Todo es mentira' emitió un avance de lo que se iba a ver en el mencionado programa. "Tengo un sentimiento un poco extraño con el 15M porque en el fondo compartía algunas de las reivindicaciones políticas y sociales, pero por otro lado yo creo en la democracia representativa y el ‘no me representan’ no va conmigo", se podía escuchar decir a Albert Rivera a Sonsoles Ónega.

Tras ver las imágenes, en primer lugar, Risto Mejide ha querido alabar a su compañera de cadena por su trabajo: "Interesantísmo. Nuestra compañera Sonsoles Ónega". Acto seguido, el conductor del espacio de Cuatro ha lanzado una sutil pulla a Albert Rivera, haciendo alusión a su presencia. Este momento inundó el plató de risas, ya que no daban crédito, ni el público ni los colaboradores, con la sinceridad del comunicador.









"Yo no he entendido muy bien la participación del novio de Malú en el especial '15M ¿Generación perdida?'", señalaba el publicista con su habitual tono irónico. "Pero supongo que alguna explicación habrá", declaró Mejide, dejando muy claro que cree que el exlíder de Ciudadanos no pinta nada en el especial del 15M y que no tiene nada que aportar al respecto.

Joaquín Prat: "Ay ladrón, ladrón"

Todos los presentes no pudieron evitar las carcajadas ante el sarcástico comentario del presentador. Sin embargo, cuando Mejide despidió a los colaboradores para dar paso a 'Cuatro al día', Ángel Garrido parecía muy serio, ya que podría no haberle hecho gracia la broma del presentador. El ex político y actual colaborador de 'Todo es mentira' fue candidato de Ciudadanos antes de abandonar la política, lo que explicaría su reacción.

A pesar de ello, las risas se trasladaron al plató de 'Cuatro el día', donde Joaquín Prat aparecía riéndose de la broma de su compañero. "Ay ladrón, ladrón", le decía Prat a Mejide entre risas. Esta reacción del colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' provocó las risas del conductor de 'Todo es mentira'. "Ay, ay... Si es que... Ya te contaré una cosa en privado", concluyó Prat para dar comienzo a su programa.