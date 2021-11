Esperanza Aguirre revela en 'Todo es mentira' cómo fue su única llamada con Pedro Sánchez: "Una hora o dos"

'Todo es mentira' arrancaba un día más para analizar la actualidad e investigar acerca de otros temas. Tras la polémica suscitada en los últimos días, tras las declaraciones de Risto Mejide sobre las restricciones a raíz de la pandemia y la vacunación, la última noticia del programa surgía a raíz de un tuit de Podemos al presentador de Cuatro.

Tras una entrevista en directo al portavoz de Podemos, Enrique Santiago, la formación morada publicaba un mensaje en sus redes sociales acusando a Risto de falta de "educación" y "respeto". El presentador respondía al mensaje públicamente con la palabra "lloro" pero aprovechaba su programa para contestar a Podemos.

"Yo que les voy a decir a los señores Podemos, pues que tienen razón. Tienen toda la razón del mundo la educación y el respeto es lo primero, en eso coincido al 100%. Si educación es interrumpir a alguien porque se está excediendo en su tiempo, que es mi trabajo", arrancaba su intervención.

Añadía entonces varios apuntes sobre lo que podría ser una falta de educación declarando: "Si falta de educación es decir lo que uno piensa, por ejemplo que no ha sido un placer estar con usted pues yo tengo ese defecto, no debería decir la verdad muchas veces. Si educación consiste en decir la verdad ahora entiendo muchas cosas. Si uno le falta a la educación por decir la verdad, ustedes tienen un problema serio".





Esperanza Aguirre revela los detalles de su llamada telefónica con Sánchez

Precisamente a raíz de una noticia sobre perfiles falsos en redes sociales, especialmente en Twitter y un mensaje público en el que llamaban "guapo" al presidente del Gobierno, Marta Flich pedía a Esperanza Aguirre que contara la anécdota vinculada con este piropo y Sánchez.

La cuenta de @todoesmentiratv no es ningún bot, por eso podemos decir que somos un programa lleno de gente preciosa ♥?https://t.co/paDefSEoKU#TodoEsMentira19Npic.twitter.com/9eJhBZ2C1g — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 19, 2021





"La verdad es que en el año 2014, cuando hubo un congreso para elegir al secretario general del PSOE yo estaba en una rueda de prensa y me preguntaron, ¿qué le parece nuevo secretario general del PSOE?", comenzaba Aguirre. Explicaba entonces que ella preguntó en ese momento quién era el nuevo secretario al que se referían, por respuesta le dieron el nombre de Pedro Sánchez pero ella en ese momento no sabía quién era y preguntó entonces si se referían al "guapo", a lo que le contestaron afirmativamente.

Contaba entonces que "al cabo de poco rato una hora o dos" le llamaron por teléfono diciendo que tenía una llamada de Sánchez, "y me dice: me parece fatal que me hayas llamado guapo. Y yo le dije, pero oye si te hubiera llamado feo, entiendo que te enfadaras, pero tampoco es para tanto", contaba entre risas la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El programa emitía entonces el vídeo del momento, en el que se puede escuchar a Aguirre recalcar que le parecía "guapísimo".