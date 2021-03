Ángel Garrido anuncia que abandona la política y Ciudadanos tras las elecciones

Ángel Garrido ha anunciado este viernes que abandona el mundo de la política un día después de que el líder de la formación naranja en Madrid, Ignacio Aguado, se retirase de la carrera electoral para el 4 de mayo y dejase espacio para la candidatura de Edmundo Bal. Garrido ha sido presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes y, tras la última legislatura se hizo cargo de la consejería de Infraestructuras, Transportes y Movilidad, como parte de las filas de Ciudadanos.

Comunicado de Ángel Garrido

Garrido lo anunciaba a través de un comunicado en el que, aclara, los motivos de su salida obedecen a un cambio en la política y a la polarización. "Pero la política ha cambiado. No sé si a peor o a mejor, pero lo ha hecho. Hoy es más sencillo tratar de obtener adhesiones con mensajes emocionales que conseguirlas exhibiendo la mera gestión. Reconozco mi incapacidad de adaptación a este nuevo escenario, lo que no es culpa de la política, sino mía. El otro gran agente de la política actual es eso que denominamos “polarización”, un eufemismo para blanquear lo que no es otra cosa que política de bloques, radicalismo y en buena medida crispación", explicaba en un mensaje público el futuro ex consejero.

"Para alguien como yo, que siempre ha militado en el espacio del centro, sinceramente es el peor escenario que se pueda plantear. Tenía más que decidido dejar la política una vez se completase esta legislatura. Pero una vez más la vida es eso que pasa mientras hacemos planes. Tras un mínimo periodo de reflexión con mis seres queridos, he decidido que aunque se haya acortado el plazo, éste debe ser el momento de decir adiós. Y así va a ser. Completaré este tramo final de legislatura como diputado de la Asamblea de Madrid, pero anuncio que he solicitado a mi partido no ser incluido en las listas electorales, aunque seguiré apoyándoles con mi trabajo durante toda esta trascendental campaña".

Este jueves anunciaba en redes sociales tras la salida de Aguado: “Una decisión difícil que honra a Ignacio Aguado. Un ejemplo de generosidad y dignidad anteponiendo los intereses generales a los personales. Mi más sincera enhorabuena y apoyo a Edmundo Bal por aceptar con valentía este reto. Sin duda el mejor candidato posible de Ciudadanos”.