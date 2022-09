Risto Mejide confiesa que habría pasado si hubiese coincidido con Edurne en 'OT': "Por suerte no"

Telecinco ya ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada televisiva. Todos los rostros televisivos han regresado de sus vacaciones de verano y muchos formatos han vuelto a ocupar la parrilla. Es por esto por lo que 'Got Talent' ha vuelto con su temporada número 8 y con Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez como jurado.

Ya en su segunda entrega se vio un espacio lleno de grandes actuaciones, muchas risas y momentos emotivos. De hecho, al final se dio un llamativo momento cuando, por primer vez, la dirección dejó a Risto Mejide unos cascos para evitar escuchar la última audición, que fue un hombre cantando con eructos.

Los miembros del jurado se mostraron muy pensativos a la hora de dar sus "noes" o "síes". Fue entonces cuando, poniéndose en el lugar de los concursantes, Martínez preguntó a su compañera si le costaba mucho prepararse las actuaciones de 'Operación Triunfo'. "Es que nosotros solo ensayábamos una a la semana", recordaba Edurne, ya que había gala cada semana.

En ese momento, Echevarría recordó que Risto había ejercido también como jurado en el talent musical. "¿Estuviste con Edurne?", quiso saber entonces la actriz. "Por suerte no, porque si no hoy no podríamos ser amigos", reconocía el publicista tras negar haber coincidido con Edurne. Ante esto, la cantante asentía para confirmar que en el caso de haber estado en la misma edición su relación actual no sería tan buena.









Por otro lado, se dio un gran momento cuando Mejide reconoció a uno de los participantes que pasaban por el escenario: Jordi Caps. El presentador de 'Todo es mentira' explicó que es un mago que había conocido en una actuación y le había dejado muy sorprendido. Ante esto, le pidió que no se presentara a 'Got Talent' porque "es tan bueno que no podría decirle que no y hundiría su reputación".

Aún así, el prestidigitador acudió e hizo un número que encandiló al resto de jueces. Incluso, el publicista se inventó otro juego y él acabó haciendo magia y sorprendiendo a toda la mesa. Como consecuencia, el público pidió el pase de oro y Risto y Paula cedieron al haberse quedado asombrados con la actuación.

Esta reacción de Risto fue muy diferente a cuando Rutt Mysterio pisó el escenario. Desde el principio, Risto recibió unos cascos para no poder escuchar la actuación, por lo que decidió que solo lo juzgaría por lo que viera y no por lo que escuchara. El que resultó ser el Récord Guinnes por el eructo más largo cantó 'María' de Ricky Martin con los eructos. "Vomito, qué asco", exclamaba Echevarría tras dar al botón rojo. Lo mismo que hizo Edurne acto seguido, mientras que Martínez quiso dejarle terminar.

"Me da pena que te hayas perdido una actuación así. Lo que ha pasado aquí es lo mejor que podías ver en tu vida", decía el cómico al publicista cuando se quitó los cascos. "Creo que ha sido una mezcla de country, heavy metal, lucha mexicana... para mí es un sí", reaccionaba Risto, un voto que Martínez apoyó. No obstante, Paula y Edurne se negaron.