Risto Mejide cuenta su terrible anécdota nunca emitida con José Luis Moreno: "Un charco de sangre"

Este martes, Risto Mejide estrenaba su primer 'Todo es verdad'. Un programa en el que se han centrado durante su primera emisión en el caso José Luis Moreno. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil en Barcelona, detenían al reconocido productor televisivo por estafa y blanqueo de capitales. El empresario, supuestamente, habría creado una organización criminal a nivel internacional y habría puesto en marcha un entramado empresarial para financiarse.

Por tanto, en ese estreno, se centraron en todos los flecos e incógnitas que rodean a esta detención y también al personaje. En un momento dado del programa, Risto Mejide hablaba de un hecho que presenció en 'Tu si que vales'. Un formato de Telecinco en el que estuvieron José Luis Moreno y Mejide y que se convirtió en un éxito en los años que permaneció en emisión.

Así lo contaba el presentador de 'Todo es Verdad' y uno de los rostros más conocidos de Mediaset: "Existen imágenes grabadas no emitidas. Un concursante de 'Tú si que vales' se cayó a plomo, aquello es un charco de samgre y hay pánico en el plató. Todo el mundo empieza a irse y ¿quién fue la única persona que se mantuvo en el sitio esperando y diciendo cuándo seguimos?", aseguraba Risto Mejide.

Una escena que habría sobrecogido el corazón de cualquiera y, José Luis Moreno, ni se inmutó. Permaneció impasible. Hasta ahora no lo había hecho público Risto. Sin embargo, esto deja entrever la férrea personalidad de uno de los productores y empresarios más reconocidos en este país.

Esta fue otra de las curiosidades que desveló un colaborador de Risto Mejide sobre José Luis Moreno









El colaborador de 'Todo es Mentira', Miguel Lago, ha indicado cuál ha sido su experiencia con el productor y ha recordado cómo fue su encuentro con él hace ocho años. "Hubo un programa que se llamaba 'Esposados' donde querían unir matrimoniadas y monólogos, entonces me invitaron a participar", ha relatado el colaborador de televisión este martes. Fue entonces cuando se le acercó una persona de producción y le preguntó: "¿Tú quieres factura o que te demos de alta?", ha indicado Lago, quien ha asegurado que pidió que le dieran de alta.

"Salió muy bien. He de decir que estaba allí don José Luis y aseguró que le gusté, que volviera al día siguiente", ha contado el colaborador. "Al día siguiente volví y efectivamente nunca se cobró. He hablado con la productora que me representaba por aquel entonces para refrescar esto bien, durante un año y medio se mandaron correos de forma constante y no se respondió ninguno. La productora desaparece y aparece otra a la que no puedes reclamar", ha relatado.