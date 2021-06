Un colaborador de Risto Mejide se confiesa sobre su experiencia trabajando con José Luis Moreno

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido este martes a un total de 53 personas como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores, entre los que estaban incluidos el empresario y productor José Luis Moreno.

El colaborador de 'Todo es Mentira', Miguel Lago, ha revelado cuál ha sido su experiencia con el productor y ha recordado cómo fue su encuentro con él hace ocho años. "Hubo un programa que se llamaba 'Esposados' donde querían unir matrimoniadas y monólogos, entonces me invitaron a participar", ha relatado el colaborador de televisión este martes. Fue entonces cuando se le acercó una persona de producción y le preguntó: "¿Tú quieres factura o que te demos de alta?", ha contado Lago, quien ha asegurado que pidió que le dieran de alta.





"Salió muy bien. He de decir que estaba allí don José Luis y aseguró que le gusté, que volviera al día siguiente", ha contado el colaborador. "Al día siguiente volví y efectivamente nunca se cobró. He hablado con la productora que me representaba por aquel entonces para refrescar esto bien, durante un año y medio se mandaron correos de forma constante y no se respondió ninguno. La productora desaparece y aparece otra a la que no puedes reclamar", ha relatado.

"Llega un momento en el que mi productora decide protegerme. Por un importe de 1.500 euros los gastos de denunciar eran más altos", ha contado Miguel Lago. El colaborador de 'Todo es Mentira' a contado al presentador del espacio, Risto Mejide, que "esa es la realidad". No obstante, al final ha querido añadir "presuntamente", para que pueda "dejarle en paz", pero ha reiterado de nuevo que "esa es la realidad".

Acusado de estafa y blanqueo de capitales

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en varias provincias, entre ellas Murcia, a 53 personas, entre ellas al empresario José Luis Moreno, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.

La investigación de la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, la cual habría conseguido defraudar más de 1,3 millones de euros.

De forma paralela en esas mismas fechas la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.









Se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, han informado a Efe fuentes policiales.

Esta persona trabajaba para la red transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.