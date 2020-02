Risto Mejide corta una entrevista a un youtuber en contra del feminismo: "¿Nos tratas de idiotas?"

Semana muy movida en "Todo es mentira", el programa de Risto Mejide en Cuatro. Apenas dos días después de expulsar a Juan Carlos Girauta después de que el exdiputado de Ciudadanos llamara "gilipollas" a parte de la audiencia, el propio presentador ha vuelto a tener un 'encontronazo caliente' con otro de sus invitados. En este caso se trata del youtuber Roma Gallardo, muy crítico con el movimiento feminista y el 8-M. Para Gallardo, "la discriminación" hacia la mujer no existe.

Duranter la pelea dialéctica, Risto le lanzó una contundente pregunta: "Grababas un rebaño de cabras y te preguntabas si habían adelantado el 8-M. Estás haciendo una anología. ¿Para ti las mujeres son cabras? ¿Las feministas son cabras?". Gallardo aseguró que él no quería hacer una analogía "con las mujeres" sino "con el comportamiento de las personas que siguen de forma fanática en una manifestación una ideología". Una excusa que a Risto no le sirvió: "¿Nos tratas de idiotas?".

El vídeo que Risto querría hacer desaparecer y que Girauta podría usar en su contra El presentador, Risto Mejide expulsaba de su programa a Juan Carlos Girauta, ahora las redes le recuerdan con él humilló públicamente a un taxista Alonso Gómez 20 feb 2020 - 02:40

El youtuber se defendió después diciendo que en otro vídeo había hecho otra broma similar con Vox. "¿Eso te exime de haber hecho el ejemplo con el 8-M? (...) Si esa es tu manera de defenderte, sinceramente, deja mucho que desear", le reprochó. Mejide decidió entonces cortar por lo sano y detener la entrevista. "Tenía dudas sobre su intervención en este programa, porque creo que te vas a beneficiar más tú que nosotros. No quiero debatir con gente que solo puede ganar seguidores con el conflicto, un conflicto que está superado intelectualmente, te has quedado varios siglos atrás. Quien quiera conocerte que vaya a tu canal de Youtube, yo no quiero perder el tiempo contigo, prefiero hablar con los tertulianos que tienen bastante más nivel que tú", dijo cortando inmediatamente la emisión. Roma Gallardo se quedó con la palabra en la boca.

¿QUIÉN ES ROMA GALLARDO?

Roma Gallardo cuenta con casi 600.000 suscriptores en YouTube y con más de 100.000 seguidores en Instagram. Desde enero de 2015, ha acumulado cerca de 36 millones de visualizaciones. Durante la presentación del libro "Cómo defenderse de una feminazi" escrito por la fundadora de Vox Cristina Seguí fue increpado por un grupo de manifestantes. El youtuber compartió a través de las redes sociales las imágenes. "No quiero ser discriminado por nacer hombre. Quiero que todas las personas seamos juzgadas por nuestros actos y no por nuestro sexo", clama en sus redes sociales.