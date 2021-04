Ricky Merino: "Puedo entender por qué hay gente que quiera desligarse de la etiqueta de 'OT'"

Ricky Merino ha resultado ser uno de los concursantes más conocidos de 'Operación Triunfo 2017', a pesar de que fue el quinto expulsado de la edición. Además, también es uno de los más polifacéticos y al que más se le ha visto desde entonces, ya que, desde su salida del talent, ha desarrollado su faceta como cantante y otra como colaborador televisivo. Tras su regreso a la Academia como conductor del 'OT Chat', logró hacerse con su propio espacio en Netflix: '¡A cantar!'.

Sin embargo, aunque reconoce que le encanta la televisión, no ha olvidado su sueño de dedicarse a la música. Desde que salió del concurso de TVE no ha parado de trabajar y lanzar varios sencillos. Después de 'Nuestra Isla', 'Perfecto', 'A Mi Manera', 'Bestia' o 'Miénteme', ha vuelto con 'Es lo que hay', una canción que “necesitaba” para “reafirmarse como profesional” y hacer “lo que le gusta”.

El cantante se ha mostrado muy emocionado, ya que, tal y como ha contado a COPE, tras años trabajando en su música, se dispone a sacar su primer disco, el que “saldrá en septiembre”, y “una pequeña gira de teatros a finales de año”. A pesar de ello, no ha olvidado su faceta como comunicador y se encuentra trabajando en varios proyectos de cara a la pequeña pantalla, uno de los cuales se encuentra “en preproducción”.

El pasado 19 de marzo estrenaste canción, 'Es lo que hay' ¿Qué no puedes contar de ella? ¿De qué trata?

Realmente, esta canción está compuesta desde el verano pasado, pero es verdad que ahora es es cuando a adquirido un significado nuevo que es mucho más útil. Yo necesitaba una canción para reafirmarme. Para reafirmarme profesional y personalmente. Una canción que fuese un grito hacia fuera para decir las cosas que me gusta a mí, independiente de si voy a gustar o no. Es verdad que un artista siempre busca reafirmarse en el público y es necesario. Necesitamos del público, pero a veces somos esclavos de gustar a todo el mundo y a todo el mundo no se puede gustar. Hay que aceptar que primero te tienes que gustar a ti mismo con lo que haces y luego vendrá gente que se unirá a tu proyecto por como eres y yo necesitaba eso en este momento y ha salido.

En el videoclip aparecen Ana Guerra y Roi, ¿cómo surgió la idea de su cameo?

De una manera muy natural. Estábamos tomando algo. Es que les veo mucho, son de mis amigos de aquí de Madrid de los que más veo. De repente, tenía la idea del videoclip, sabía que necesitaba gente y me gusta mucho rodearme de amigos. Entonces, estaba con ellos y les plantee la posibilidad y me dijeron que sí los dos. Igual que ellos, Crislo, la chica de Roi, también vino. Luego otros amigos míos también vinieron al videoclip. Me gusta rodearme de amigos. Me lo pusieron muy fácil.

Entonces, ¿Te gusta mantener a tu gente dentro de la industria?

Si. Yo tengo mucha suerte porque me he hecho un equipo muy bueno en el cual hay gente de antes de yo entrar en 'OT', y siguen en ese equipo, y luego gente nueva que ha ido apareciendo . Siempre trabajo con el mismo equipo y eso me gusta. Yo creo que eso es por haber venido del teatro, ya que en el teatro te sientes siempre como un grupo y es como me siento muy cómodo. Siempre y cuando quiera trabajar con mi gente y con mis amigos, yo feliz.

¿Crees que tienes un público fiel desde OT? ¿O que se han ido incorporando nuevos seguidores a lo largo de tu carrera?

Desde 'OT' se han ido muchos que son los fans del fenómeno, que eso es natural. Por ejemplo, estando en el programa, ya te avisan de que eso va a ocurrir porque hay mucha gente que es muy fan del fenómeno y de lo que es el formato. Entonces mucha gente se va. Luego se queda la gente que conectó contigo desde un principio y, luego, es verdad que, a lo mejor, gente más adulta se ha ido incorporando a este sonido que es un poco más electrónico. Lo he empezado a ver en los conciertos que he ido haciendo en solitario. En los de 'OT' el público es muy joven y en los que hago en solitario son un poquito más adultos.

¿Tú crees que has cambiado desde entonces?

Yo creo que es inevitable, han pasado casi cuatro años. Es verdad que todos evolucionamos y cambiamos . Estilísticamente yo siempre he hecho la música que me ha gustado. Más que dejarme llevar por lo más mainstream que se puede llevar en España, siempre he sido más fiel a que es lo que yo escucharía. Entonces, estilisticamente me he ido moviendo por lo sitios en los que estoy más cómodo. Ahora estoy en un sonido más electrónico, que eso sí me va a unir a gente que está más acostumbrada a ese sonido, que suele ser un poquito más mayor.

¿Crees que es muy complicado quitarse la etiqueta de OT? ¿Crees que es un arma de doble filo?

Yo creo que nunca me la voy a quitar. Todos los que salimos de un talent, eso está en nuestra biografía y en nuestro currículo. Salimos de un talent y no creo que se vaya, pero tampoco me importa. No me importa que en una entrevista me pregunten de OT porque creo que es natural, es donde la gente me conoció. No creo que sea un arma de doble filo. Puedo entender por qué hay gente que pueda molestarle o quiera desligarse, pero creo que es parte de la trayectoria. Nunca voy a negar que entré en el programa y que la gente me conoció allí. Después ha habido muchas más cosas, el programa duró tres meses y han pasado cuatro años, pero es parte de lo que he hecho y he formado parte de un fenómeno que fue muy grande y que llegó a mucha gente.

¿Mantenéis un grupo de WhatsApp de 'OT 2017'?

Claro que está. Si tengo grupos de mil cosas, de antes de OT y siguen ahí. Y el otro día estuve en 'Pasapalabra' y tengo un grupo de WhatsApp con los invitados. Sigue el grupo de los 16, creo que también sigue el de los 18. Pero el nuestro sigue.

¿Seguís siendo muy amigos los 16 o algunos se han terminado alejando?

En ese grupo estamos todos. Si es verdad que siempre ha habido gente que ha hablado menos, pero desde el primer día. Hay gente que no utiliza el móvil o está más a su aire, pero sabemos como son. Entonces, no es nada personal. Seguimos todos en contacto, aunque es inevitable que los de Madrid tenemos un contacto mucho más cercano, pero porque es diario. Me pasa, por ejemplo, con Ana y Roi. Es que Ana es casi vecina, entonces la veo cada día. Tenemos nuestro lugar de referencia en el que vamos a comer siempre, por lo que es más fácil ver a algunos que están dos calles más abajo. Y los que viven fuera, nos comunicamos por teléfono. Hace poco Juan Antonio fue padre y todos nos volcamos con él y, aunque no estemos en la misma ciudad, si que seguimos en contacto.

¿Cuál dirías que es tu favorito de cada edición 2017, 2018 y 2020?

Me gusta mucho Miki y Alba Reche, me gusta mucho su sonido. Natalia Lacunza también. Ellos tres me gustan. Marta Sango, también me gusta mucho su sonido. Igual Miki también por cercanía, me llevo muy bien con él y tiene muy buen rollo. Y de la última, siempre me gustó mucho Nia. Me parece un animal escénico y siempre tuve debilidad por ella.

Además de concursante de OT, colaboraste en ediciones anteriores para hacer el chat ¿Tienes relación con los triunfitos que no son de tu edición?

Todos tenemos muy buen rollo entre todas las ediciones. Todo el mundo se lleva muy bien. Es verdad que no es lo mismo mi relación con los de mi edición que con las del resto, aunque he vivido todas desde dentro y las tengo mucho cariño. Entre todos hablamos y formamos parte de la misma industria al final, aunque hayamos salido de ediciones diferentes pero del mismo programa. Al final, somos cantantes que formamos parte de la industria musical en España y es inevitable que estemos en contacto.

¿Cómo crees que los de la última edición pueden seguir con sus carreras? Teniendo en cuenta el estar en pandemia y, quizás, al ser la que menos tirón tuvo...

Lo están haciendo muy bien. Una cosa que están haciendo diferente es que están desarrollando sus productos musicales muy rápido y eso es algo nuevo. En mi edición y en la siguiente pasó con unos pocos. En cambio, en esta enseguida han sido fichados por diferentes discográficas y han empezado a tener sus jefes de producto y sus rollos individual. Muchos de ellos tienen ya su primer producto en el mercado y, por ejemplo, yo todavía no lo tengo. Lo voy a hacer este año. Han ido muy rápido para hacer frente a un momento de pandemia muy complicado para empezar una carrera. Es muy complicado, tienen mucho mérito.

Además de por tu música, tras tu salida de OT has gustado mucho como personaje televisivo, incluso presentaste tu propio programa musical en Netflix, 'A cantar'. ¿Crees que tus trabajos en tv son un mero trámite o también te gustaría dedicarte a ello? ¿Prefieres centrarte 100% en tu carrera como cantante?

A mí la televisión me encanta de siempre, yo estudié comunicación, y es un medio en el que me lo paso muy bien. Me parece muy divertido. Con la música tengo una relación de amor-odio porque lo haces porque es tu pasión y porque te gusta, pero luego se sufre mucho. Se sufre porque la industria musical hay muchos factores que no dependen de ti. En cambio, en la tele me han tratado muy bien desde el principio y me han dado muy buenas oportunidades siendo yo un recién llegado. Mientras me pueda desarrollar en ambas facetas adelante. Yo creo que son súper compatibles. Últimamente hago de todo.

¿Crees que en España es difícil destacar en ambos ámbitos a la vez?

Difícil no es porque se puede hacer. Pero es verdad que hay un gran prejuicio a un artista que sea purista. Creo que hay mucho prejuicio al cantante que empieza a tocar otros palos, no al revés. Un actor que se lanza al mercado musical es recibido con los brazos abiertos, pero cuando es al contrario si que noto cierto prejuicio al cantante que empieza a hacer cosas de interpretación en una serie o que da el paso a la televisión. Es difícil por el hecho de tener más o menos credibilidad por parte de la industria, pero se puede hacer.

¿Te gustaría participar en algún formato de celebrities?

Todo lo que sea entretenimiento blanco me parece muy divertido y yo siempre me he considerado más que un músico mega intenso de la guitarra y cantar las penas, un músico más de entretener. Luego en la televisión hay muchos formatos de entretenimiento que me gustan, de hecho, he hecho castings para algunos. No haría todo, por ejemplo, no volvería a hacer un programa de encierro. Eso ya lo viví, ya se lo que es y eso no lo haría. Pero un programa que tenga que ver con una disciplina artística o algo de superación, cosas así.

¿Por qué no volverías a un formato de encierro?

Porque lo que pasa con OT es que el perfil que se presenta al programa no es un perfil de gente que busque un programa de convivencia. Busca una plataforma para poder desarrollarse artísticamente y aprender. Entonces, creo que somos un perfil de gente que no estamos hechos para el encierro. Nos encierran porque es parte del programa, pero no nos hemos presentado a ‘Gran Hermano’ porque queramos vivir la experiencia del encierro, buscamos la experiencia del aprendizaje en una academia. Y, justamente, lo que era el encierro era lo que yo llevaba peor. Eso recuero que al principio me costó bastante. Ya lo viví y ya sé que no lo volvería a vivir otra vez.

¿Y en Eurovisión?

Gustarme me gustaría. Pero tengo gente dentro que ha participado y veo la presión que supone… Yo lo haría porque me gusta, siendo consciente de que es un trabajo que requiere mucha presión y estar muy bien de la cabeza. Tendría que hacerlo en un momento en el que estuviera preparado emocionalmente para lo que supone y, ahora mismo, creo que no sería el momento. Tendría que llegar un momento en el que estuviera más capacitado porque es muy duro.

¿Tienes pensado sacar álbum?

El disco lo vamos a sacar este año, seguramente en septiembre y si no en octubre. Eso ya depende de la fábrica porque me aventuro a hacer de fábrica en verano. Entonces, ya en verano, si la gente curra o no, se hará el disco o no. Pero en junio tengo que entregar ya todo el material. Ya está todo planteado, entonces, en septiembre pues saldrá mi primer disco que ya es hora.

Entonces, ¿El formato del disco lo tienes ya pensado?

Sí. Yo soy muy friki, entonces yo me diseño todo. Me falta rematarlo con las fotos, aunque ya tengo el diseño de cómo van a ser y tengo ya puesto la contraportada con el tracklist y el libreto. Está todo ya para mandarlo a fábrica.

¿Podremos escuchar colaboraciones?

Hay dos temas que me faltan por grabar voces. Ya están las canciones hechas y compuestas, pero falta ir al estudio. Y de estas dos hay una que me gustaría hacerla con una persona, pero que no sé si se podrá hacer. Estamos a ver como lo hacemos.

¿Qué proyectos futuros tienes?

Pues ahora mismo en tele he hecho muchos castings. Hay una cosa muy guay que no te puedo decir, que está en preproducción. Lo que si te puedo decir es que el disco sale en septiembre y que con el disco irá una pequeña gira de teatros a finales de año. Luego, hay unas propuestas para una cosa de teatro, una sería para junio y otra para finales de año.