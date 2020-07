La drástica decisión de Belén Esteban a raíz de la polémica con Juan Carlos I

‘Sálvame’ ha dedicado gran parte de su tiempo en el programa de hoy a toda la polémica que gira en torno a Juan Carlos I, el Rey emérito. Uno de los espacios emblema de Mediaset ha mostrado su faceta más informativa durante esta tarde.

Al plató ha acudido el exdiputado del PNV, Iñaki Anasagasti, que es reconocido por sus continuas críticas a la monarquía durante su etapa política. Los colaboradores del programa han querido preguntarle a Anasagasti en relación a su opinión personal sobre Juan Carlos I.

El expolítico ha asegurado que si el monarca es juzgado será “por evasión o algo relacionado con la fiscalidad” y ha augurado que “habrá un pacto entre partidos de no agredirse”. Anasagasti también ha tenido palabras para Corinna: “Es una mujer despechada con uñas afiladas que va a morir matando”.

Sin embargo, lo que ha sorprendido sobremanera es la opinión de Belén Esteban sobre el Rey Emérito. No ha dejado indiferente a nadie, ni a los colaboradores ni a los espectadores: “A mí me gustaba Juan Carlos, pero ahora estoy alucinando. Me parece que se ha ido de una manera tan mala”, indica la llamada coloquialmente ‘Princesa del Pueblo’.

Esteban también indicaba la responsabilidad que pesa tanto sobre Corinna como Juan Carlos en determinadas informaciones.

Cabe recordar que a finales de junio, saltaba una noticia que golpeaba de lleno a Esteban. Carlos Herrera, director de ‘Herrera en COPE’ aseguraba que se encontraba trabajando en el fichaje de Belén Esteban: “Con Belén haría una cosa específica. Una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos. Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da…”, indicaba Herrera.

Esta propuesta fue aceptada por ‘La Princesa del Pueblo’, y se dirigía así a Carlos Herrera: “Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mí manera como siempre he hecho”.

Esta propuesta vino a raíz de una bronca pelea entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, que fue muy comentada a través de redes sociales. Entre otros muchos desprecios, Jorge Javier aseguró que “Belén ya no es pueblo. Pueblo no es tener un chalet con piscina o alternar con Rosalía”, indicaba Vázquez.

‼️Hoy en telecinco estan representando una actitud machista en toda regla..



Jorge javier humilla en público a Belén Esteban y exige el perdón d ella por llevarle la contraria..



Un hombre en una posición d poder q RIDICULIZA a una mujer con la cocina..



‼️VERGÜENZA‼️ pic.twitter.com/c7IpN2gX5v — David Lorenzo ���� (@Encamtado1) June 23, 2020

Descubre la inesperada decisión de Belén Esteban

La colaboradora más reconocida de ‘Sálvame’ ha decidido llamarlo solo por su nombre de pila a partir de ahora, dada la polémica que rodea a Juan Carlos I. Eso sí, Belén Esteban ha asegurado que “siempre ha sido el Rey".

Una forma de sentenciar las últimas noticias que se vienen conociendo respecto al monarca. Ahora,Belén Esteban hablará en otros términos cuando se refiera directamente a Juan Carlos I.