Revilla se la lía a un taxista antes de entrar en 'La Sexta Noche': "No me ha ocurrido en la vida"

La noche del sábado, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus, la situación política y la invasión de Rusia a Ucrania, el presentador dio paso a la entrevista de la noche y recibió a un político que ya se ha convertido en un miembro más del programa por sus múltiples apariciones como colaborador: Miguel Ángel Revilla.

Casi todos los meses sin falta, el Presidente de Cantabria visita el espacio de laSexta. Si no lo hace presencial, el político lo hace a través de una videollamada. No obstante, esta vez ha ocupado su asiento junto al conductor del espacio. Esta vez, antes de empezar, el invitado quiso contar que tenía "una emergencia" por lo que le había sucedido justo antes de ir a las instalaciones de Atresmedia.

Revilla confesaba que había pasado un tenso momento con un taxista que le había recogido en el aeropuerto. "Me ha pasado una cosa que no me ha ocurrido en la vida", comenzaba contando el entrevistado sobre lo sucedido con el taxista que le había llevado al hotel en el que se encuentra alojado durante su visita en Madrid, todavía sorprendido por lo que le había pasado.

Al parecer, el taxista es un gran seguidor del político, por lo que, nada más verle subir a su coche, le confesó su admiración y las ganas que tenía de conocerle. Como consecuencia, el hombre no quiso dejar pasar la oportunidad y, nada más llegar al hotel, le pidió hacerse una foto con él. En ese momento, quienes pasaban por la calle, reconocieron a Revilla y comenzaron a pedirle más fotos.









"Se habrá pensado que soy un cara dura"

El político se hizo una foto con todos, pero al llevar un tiempo con ello, se tuvo que dar prisa para cumplir con sus compromisos en la capital y se metió en el hotel sin haber pagado al taxista por sus servicios. "Nos hicieron una foto, empezó la gente a pedirme fotos… Me voy al hotel sin pagarle. ¡No le he pagado!", exclamaba Revilla en pleno directo, aparentemente angustiado por haberse ido sin pagar.

En ese momento, Revilla aprovechó su presencia en el programa de televisión para dirigirse directamente al taxista. "Santiago, perdóname", se disculpaba el político tras señalar que le había dejado el dinero en el hotel al que le había llevado por si iba a recogerlo. "Se habrá pensado que soy un cara dura. Me he llevado un disgusto...", reconocía el entrevistado.

Poco después, el programa de laSexta lograba localizar al taxista y entraba en directo al programa para responder a Revilla. "Mandarle un saludo. Yo le he llevado hasta allí. Ha sido muy amable, nos hemos tomado una foto, ha llegado gente y él se ha metido al hotel… y me ha dado apuro decírselo", reconocía Santiago. Finalmente, el hombre contaba que ya había ido al hotel a por el dinero, ya que la secretaria de Revilla se había puesto en contacto con él.