Revilla se va de la lengua y revela cómo se encuentra Pablo Motos tras dar positivo: "Le ha cogido más fuerte"

El aumento de positivos por el virus también se ha visto reflejado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo estos últimos meses tras haberse contagiado. Uno de los casos más sonados es el de Risto Mejide, dado que ya se había anteriormente. Al presentador de ‘Todo es mentira’ se le unió Dani Mateo y Nuria Roca. Esta vez, ha sido el turno de Pablo Motos, quien también dio positivo hace unos meses.

El presentador de 'El Hormiguero' ha vuelto a dar positivo en coronavirus, por lo que ha tenido que volver a confinarse y a ausentarse del programa de las hormigas, tal y como lo hizo el pasado mes de febrero. De la misma manera, dado el éxito de la anterior vez,Nuria Roca volverá a coger las riendas del programa de Antena 3, lo que hará a la vez que se pone cada fin de semana al frente de 'La Roca'.

"Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto", anunciaba el propio programa desde su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, será la segunda vez en 15 años que el presentador se ausenta del espacio, dado que la primera vez también fue por covid.

Esta noticia ha llamado la atención de muchos, ya que no es la primera vez que el presentador tiene que ausentarse por dar positivo en la covid-19. Aprovechando la presencia de Miguel Ángel Revilla, íntimo amigo de Motos, Cristina Pardo e Iñaki López han querido saber cómo se encuentra su compañero desde 'Más vale tarde'. Cuando estaban hablando del fin de las mascarillas en interior, el presidente de Cantabria quiso recordar al comunicador.









"No sabemos cómo es posible"

"Un amigo nuestro que es, probablemente, de las personas que más se cuida... Tenemos hoy, que lo ha cogido por segunda vez, a Pablo Motos", comentaba el entrevistado, mostrando que no está del todo de acuerdo con poner fin a las mascarillas. "¿Cómo está?", quiso saber López. "Acabo de hablar con él. Esta vez, le ha cogido más fuerte que la otra vez. No sabemos cómo es posible", señalaba Revilla, señalando que el presentado estaba peor que cuando se contagió el pasado mes de febrero.

No obstante, esa misma noche, Pablo Motos conectó con 'El Hormiguero' para intervenir desde su casa y comentó que se encontraba perfectamente: "Estoy bien, estoy perfecto. Estoy muy inquieto, entro en la habitación, salgo de la habitación...". "Me hice un control rutinario, que es un día sí y uno no, y, de repente, di positivo. Con síntomas... La voz un poco tomada y tal, pero estoy perfectamente. Así que solo pedir disculpas. Lo siento muchísimo. Espero estar pronto allí, que sea leve", se lamentaba Motos.

"En el momento que des negativo, te vienes para acá, eh", apuntaba Nuria Roca, teniendo en cuenta el nuevo protocolo. "Claro. Estaba mirando los protocolos y en el momento que des negativo ya puedes volver. No paro de meterme palitos. En fin. Estoy haciendo una cata por las diferentes cepas", aseguraba el conductor del espacio entre bromas.