Revilla se enfrenta a Risto Mejide y le amenaza en 'Todo es mentira' con interrumpir la conexión: "Se acabó"

Este miércoles, 'Todo es mentira' realizó una conexión en directo con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, para analizar la situación actual como consecuencia de los rebrotes, haciendo hincapié en que la comunidad autónoma ha decidido prorrogar el cierre de la hostelería durante la Navidad.

La conversación entre Risto Mejide y el entrevistado se ha ido tensando por las insistentes afirmaciones del presentador sobre el tema. Fue entonces cuando Revilla dejó su tono cordial a un lado y, al encontrarse muy molesto, se puso a la defensiva, dado que defendió que él no había tenido que ver en la decisión de prorrogar el cierre.

"Hay que decir una cosa, el tema de abrir y cerrar no es una cuestión política, es una cuestión sanitaria”, comenzó diciendo el político. "Es un error, yo no cierro nada, no tengo esa competencia. Yo no puedo cerrar nada, no está mi firma en ningún cierre. El cierre de los establecimientos lo hace Sanidad", aseguró.

A pesar de sus rotundas respuestas, el conductor del espacio se interesó por si el presidente podría haberse negado al cierre de la hostelería. Cansado de su insistencia, Revilla le aclaró que su Gobierno acata las decisiones tomadas por los técnicos de Sanidad. Esta respuesta no gustó a uno de los colaboradores del formato, quien afirmó que en el boletín oficial de Cantabria aparece la firma de Revilla confirmando las medidas.

Negando todo lo que le reprochaban, el político volvió a decir que las decisiones que se toman siempre vienen condicionadas por lo que determinen los técnicos especialistas. "Acabo con esto. No es cierto, yo no estoy en los Consejos de Sanidad. Punto. No quiero hablar más del asunto", sentenció el invitado. "Claro, porque sabe usted que la decisión política es suya", le replicó el colaborador.

"Esto se acabó. Risto, o me dejas acabar o cortamos esto", respondía Revilla muy enfadado, mientras amenazaba al presentador de interrumpir la conexión si no le dejaban dar sus argumentos para cerrar el tema. "Dejemos que conteste el presidente", pedía Mejide.

'Todo es mentira'

Enfrentamiento entre Revilla y Risto

"Los técnicos sanitarios de Cantabria no les echo a los leones, tienen todo mi apoyo. Hacen lo que, en conciencia, tienen que hacer y al presidente de Cantabria, en algunas ocasiones, le puede parecer mejor o peor, pero lo acata porque para eso son los que saben. Y yo siempre al servicio de los informes rigurosos que la administración tiene para controlar a los poderes públicos porque sino esto sería terrible. Que cada uno pueda legislar de sanidad sin saber o de obras públicas sin tener esa capacidad. Los de sanidad actuan en conciencia, teniendo medidas eficaces, porque hace quince días estábamos en 560 y ahora estamos en 236. Gracias a a las medidas que han tomado los responsables sanitarios de Cantabria", concluyó Revilla muy enfadado antes de despedirse.

"Pues en las próximas elecciones que se presenten porque, en realidad, la gente querrá votarles a ellos, no a usted. Que son los que han tomado buenas decisiones", señaló Mejide antes de cortar la conexión. "Aquí se puede presentar el que le de la gana, incluso tú, Risto. Cuando quieras", le respondió el político. "No me desee tanto mal. Usted, como no habrá tomado ni una decisión, las han tomado todas los técnicos, podrá salir elegido otra vez", contraatacó el comunicador. "Yo tomo resoluciones muy importante como confinar Cantabria ¿Te parece poco?", recordó el presidente.