El revés político que esconde esta respuesta de Rafa Nadal a Bertín Osborne

Rafael Nadal es el mejor tenista español de todos los tiempos. Pocos hay que se atrevan a poner en duda esto y muchos, los que se animan a proclamarle como mejor deportista nacido entre nuestras fronteras. Fue por ello un gran acontecimiento la entrevista que el mallorquín concedió desde su Academia de alto rendimiento en Manacor a Bertín Osborne en su siempre personal programa de Telecinco.

Durante el programa pudimos ver la faceta más personal de Rafa. Su familia, enmarcada en la figura de su hermana y en el omnipresente tío Toni, del que se habló, pero que no pudo estar en el programa. Sus amigos, que comieron y rieron con Rafa y Bertín mostrando como, en el fondo, Nadal sigue siendo el que siempre fue. Y por su puesto, él mismo, con su determinación, sus rutinas, sus virtudes y también sus fallos. Bertín Osborne fue capaz de ofrecernos uno de los retratos más completos que de la persona que más Roland Garros ha ganado en la historia.

Y aunque el programa de Bertín Osborne tiene esos tintes de homenaje, de ensalzamiento del entrevistado, mostrando lo cotidiano que hay detrás de las grandes figuras de nuestro país, una antigua polémica sobrevoló uno de los momentos de la entrevista. Hablamos de un revés político del que, ni siquiera el propio Rafa Nadal se ha podido librar. Además, ocurrido en Manacor, la ciudad que le vio nacer.

El alcalde de Manacor y sus críticas a Rafa Nadal

En uno de los primeros compases de la charla que Bertín Osborne mantuvo con el tenista mancorí, el presentador, asombrado, le preguntaba por cómo era posible que hubiese construido una Academia tan impresionante. Rafa, modesto, lo atribuía al empuje de su padre y de otros que le aconsejaron dirigir sus esfuerzos a crear el hoy prestigioso centro. Sin embargo, ante una pregunta muy concreta, Nadal daba una respuesta un tanto más esquiva de lo habitual.

Bertín le inquiría a Nadal: "Pero aquí en Manacor te harán la ola, digo yo". Afirmación tras la que el propio Rafa, dubitativo, no se le ocurrió otra salida que la de sonreír y asegurar: "No sé qué decirte, pero al menos los ciudadanos que se aprovechan de las instalaciones estarán contentos", zanjaba un Rafa Nadal sobre el que sin duda sobrevolaría por su cabeza algunas de las tristes polémicas que le ha tocado vivir a raíz de unas declaraciones del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, del partido eco-nacionalista MÉS-Esquerra.

La carta abierta de Nadal en la que negó "trato de favor" por su Academia

Diciembre de 2019. El alcalde de la localidad natal de Rafa asegura en una entrevista que el tenista vive "al margen del municipio" y le acusa de haber gozado de un trato de favor en la construcción de la Academia en la que se grabó la entrevista con Bertín y sobre su amarre en el puerto de Porto Cristo. Esto provocó un tremendo disgusto en Rafa Nadal, que se vio obligado a contestar en una carta abierta en la que aseguró que "la manacorinidad se practica, no se verbaliza".

"Sinceramente, tener que leer y escuchar esto me resulta muy ofensivo y doloroso. Quizá haya personas a las que no les gusta la manera con la que he llevado el nombre de Manacor por todo el mundo, pero creo que no cabe ninguna duda de que me he esforzado por hacerlo de la mejor manera posible", escribió el deportista.

Academia de Rafa Nadal en Manacor

Entre otros asuntos, el manacorí señaló que se le había acusado de ser "un privilegiado y haber tenido un trato de favor por haber podido construir un centro deportivo y educativo en Manacor, de acuerdo con las exigencias de una Ley que aprobó el Parlamento Balear en 2012 y que se modificó parcialmente en 2018". "Sí, me siento un privilegiado, ya que la mayoría parlamentaria consideró de manera democrática que este proyecto estratégico para Mallorca tendría mucha más fuerza si se realizaba mientras yo estaba en activo, ya que se multiplicaría la repercusión", respondió con una contundencia poco vista hasta entonces en su persona.

Rafa aseguró que en la Academia de Manacor había invertido una parte "muy importante" de su patrimonio, "cosa que también se ha puesto en duda", y recordaba que estaba "muy feliz de que en ella puedan trabajar más de 300 personas, luchando todo el año por hacerla sostenible". "Algo complicado --añadía-- tratándose de una ciudad pequeña y con más dificultades de conectividad que nuestros grandes competidores internacionales".

Acusaciones de no pagar IBI o tasas de basuras

Y es que Nadal tuvo que responder incluso a las acusaciones que se vertieron contra él de no pagar el IBI o las tasas de basuras en la Academia, algo que tachó de "completamente falso", ya que los pagos correspondientes al IBI se llevaron a cabo en octubre "nada más recibir el documento para hacerlo y el primer pago en concepto de la tasa de basuras en noviembre de 2017".

Además, también explicó en su carta que una de sus "grandes aficiones es el mar" y, por ello, decía, "algunas personas" han querido criticarle "hasta esto" mediante "falsas informaciones en las que han dejado entrever un trato de favor con el amarre de mi embarcación".

"He llegado a leer y escuchar que hará falta hacer obras en el puerto, lo que es rotundamente falso. Ya sé que no haría ni falta comentar este tipo de cosas, pero prefiero dejar claro que he actuado siempre como un socio más de los 300 que formamos el Club Náutico de Porto Cristo, cumpliendo con todos los procesos legales habituales", concluía un Rafa Nadal que en aquel momento, a diferencia de en la entrevista con Bertín Osborne, mostró su "dolor y decepción" con una situación política vivida en su propia tierra.