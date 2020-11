La respuesta de Xabier Fortes cuando le preguntan por qué entrevista a políticos de Vox: "Obligados por ley"

El número tres por Vox, Jorge Buxadé, asistió ayer jueves a 'La Noche de 24 Horas', presentado por el periodista Xabier Fortes, donde analizó los resultados de las elecciones estadounidenses, sobre lo que dijo que prefiere "a Trump antes que a Biden, porque veo que se enfrenta al poder de China".

Sin embargo, varios usuarios en redes sociales estallaron contra el miembro de Vox. No por sus declaraciones, sino por su simple presencia en el plató. Un usuario hizo un comentario negativo contra Xabier Fortes por haber recibido al miembro de Vox, y escribía: "¿Es necesario realmente entrevistar a esta gente cuando nunca dicen nada nuevo ni positivo?". A continuación, finalizaba diciendo que "La audiencia fiel dejará de esperar a las 22:00h y cambiará de canal".

Lo he dicho en muchas ocasiones. Parece que los tengan en nómina. ¿Es necesario realmente entrevistar a esa gente cuando nunca dicen nada nuevo ni positivo? La audiencia fiel, dejará de esperar a las 22:00h y cambiará de canal @xabierfortes https://t.co/W8pzIVFTLk

El presentador del programa ha querido defenderse de estos comentarios y ha respondido a uno de ellos, a través de su cuenta personal de Twiter. En su contestación, Xabier Fortes apunta "Lo explico por enésima vez. Al ser la televisión pública estamos obligados por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria, y no estoy por prevaricar".

Asimismo añade que "Aunque no la tuvieran también los entrevistaría. Yo hago entrevistas, no masajes", concluye el presentador en su mensaje.

Lo explico por enésima vez. Al ser televisión publica estamos obligados por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria, y no estoy por prevaricar. Además, aunque no la tuvieran tb los entrevistaría. Yo hago entrevistas, no masajes. https://t.co/L7bWhBcmAR