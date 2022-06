Un reputado presentador de 'Informativos Telecinco' dice adiós a su etapa en Mediaset: nuevo reto profesional

Ocho años después de trabajo en Mediaset, Pablo Pinto dice adiós a su etapa en este grupo audiovisual para emprender una nueva etapa profesional. El presentador de 'Deportes Cuatro' e 'Informativos Telecinco' ha anunciado esta noticia a través de su cuenta de Instagram en la que ha realizado un repaso de todo lo vivido en este empleo que abandona enviándole un mensaje especial a compañeros como Matías Prats, Isabel Jiménez o David Jiménez.









"Hoy termina mi etapa en Mediaset. Han sido 8 años inmejorables, llenos de grandes momentos (Informativos Telecinco, Deportes Cuatro, Eurocopas, Mundiales) y en los que he podido hacer de todo: narrar, comentar, presentar. Soy un privilegiado de trabajar en lo que me gusta y por haber trabajado con los mejores. Los mejores profesionales y los mejores compañeros". Además, añadía que no quería dejar sin citar a nadie en su despedida (desde los jefes que me dieron las oportunidades a los que Alvarito, Mati, Vaque o a los que estuvieron y ya no están), pero tampoco quiero olvidarme de mis dos 'parejas' profesionales (David Cantero o Isabel Jiménez".









Inmediatamente después, le ha dedicado unas palabras a su compañero Luis García de 'El Desmarque'. "No es sencillo ser compañeros y amigos, y con ellos puedo decir que así ha sido. Y que lo seguirá siendo. No hay ni que despedirse, porque nos quedan muchas cosas por vivir (aunque a ti menos, por tus dos años de diferencia). No olvides la receta del éxito", bromea.

También se has referido a José Antonio Luque, actualmente presentador de 'Informativos Telecinco': "Fue mi jefe, es amigo... pero nunca pensé que sería mi tándem. ¡Y cómo lo hemos gozado! La de horas echadas en los locutorios y en los IBC... pero no me ha sobrado ni una. Era un lujo".









"En fin, que ha sido una etapa maravillosa, que como diría aquel recordaré siempre con orgullo y satisfacción de haber dado lo mejor. Seguimos", concluye Pablo Pinto en su despedida en la que también deja entrever que pronto dará comienzo una nueva aventura profesional para este periodista y que habrá noticias pronto sobre a su futuro en los medios de comunicación.

El premio que ha recibido recientemente Pedro Piqueras de 'Informativos Telecinco'

Hace escasos días, Pedro Piqueras, compañero de Pablo Pinto... recibía un premio. El presentador recibió este miércoles el premio Vanity Fair Periodista del Año 2022. El presentador lleva al frente de los informativos de la cadena de Mediaset desde 2006, por lo que han querido recompensarle por ello.

Es por esto por lo que Piqueras ha pasado a formar parte de la lista de premiados junto a los galardonados en ediciones anteriores como Carl Berstein (2017), Iñaki Gabilondo (2018) o Jorge Ramos (2019). El presentador de Telecinco no tardaría en sumarse a la lista, ya que tiene una larga trayectoria tanto en la radio o la televisión, la que comenzó ya hace 45 años.

Su carrera periodística comenzó formando parte de la plantilla de RNE, siendo redactor de Radio Exterior de España y del Área Internacional de RNE.