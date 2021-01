Un reportero de Telemadrid, muy preocupado por un espontáneo durante el temporal: “¿Sabes lo que haces?”

Durante el especial que tenía preparado Telemadrid este sábado un reportera no parecía esperar encontrarse a un espontáneo en la Puerta del Sol de Madrid realizando una 'performance' poco habitual en situaciones de temperaturas tan extremas. De hecho, el momento levantó la preocupación del periodista que se acercó hasta el joven para preguntarle si era consciente de los peligros que estaba corriendo en ese momento por el temporal.

Un instante que consiguieron captar las cámaras de la televisión pública madrileña y que se ha vuelto viral a través de las redes sociales. Un momento curioso que no fue el único en un sábado atípico en Madrid, inundada por la nieve fruto del temporal Filomena y para el que Telemadrid realizó un despliegue especial informativo que ha terminado proporcionándole la mejor de las consecuencias.

MADRID, 09/01/2021.- Vista de la Puerta del Sol de Madrid, cubierta de nieve tras el paso de la borrasca Filomena. EFE/Sebastián MariscalSebastián Mariscal

La preocupación de un reportero de Telemadrid con un espontáneo

Durante una de las conexiones en directo con la nevada en la Puerta del Sol, el reportero enviado por Telemadrid introdujo a los espectadores a Gregorio, un joven sentado en una silla plegable en plena nevada y completamente desnudo, tapado con una manta. “Lleva toda la tarde, tal y como estáis viendo, en la puerta del Sol, diciendo que hace calor. Gregorio, ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo?”, le preguntaba el periodista mientras acercaba el micrófono al joven. Además, no escondía su preocupación: “Que puedes coger una hipotermia”.

No obstante, la explicación de la 'performance' no podía ser más surrealista: “Claro, yo soy consciente pero... Uf, el calor me está matando”. Un sinsentido que sonaba más a espectáculo para las redes sociales que a una situación realista: “Pero, ¿esto por qué lo haces? ¿Tú eres youtuber?”, se interesaba el periodista.

“Sí sí, yo soy youtuber, más conocido como el 'negrito caliente'”, explicaba el espontáneo a las cámaras de Telemadrid. “Soy venezolano. Lo hago porque me gusta, y quiero motivar a las personas para que cumplan sus sueños, y hagan realidad todo lo que les guste”, confesaba el youtuber. Pero el reportero no podía dar por zanjada la entrevista sin lanzar un consejo a Gregorio: "Bueno, ponte una manta..."

Una cobertura especial de Telemadrid

Y es que el despliegue de la televisión autonómica de Madrid ha resultado en una de las mejores noticias posibles: Telemadrid registró su récord de audiencia de los últimos nueve años. El especial presentado por Silvia Intxaurrondo consiguió el liderato en la parrilla televisiva de la Comunidad consiguiendo un 25,9% de share. Todo ello en la franja desde las 10:00 hasta las 15:00. La cadena superó a La Sexta en 7,6 puntos de share en esas 5 horas y obtuvo hasta un 29.3% de cuota de pantalla.