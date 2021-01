Así atrapó Filomena a Enrique, transportista gallego que lleva carne de Murcia a Madrid

A 90 kilómetros de Madrid nos atendía Enrique Torres, camionero de profesión, natural del barrio santiagués de Vista Alegre: "estamosacostumbrados a estas situaciones". Filomena lo atrapó en plena ruta, estaba llevando carne de Murcia a Madrid. No pasó miedo, nos dice, pero sí fueron o están siendo días "aburridos, porque estamos tirados. Lo malo son los turismos, porque en la cabina del camión estamos bien".

A 7 grados bajo cero atendía la llamada de la COPE y con la pierna "enterrada en la nieve, hasta la rodilla".

Enrique nos cuenta que ha podido comer gracias a los trabajadores municipales de La Roda (Albacete), "nos pagó la comida el Ayuntamiento, al que le doy las gracias". Quiso agradecer también el trato de la Guardia Civil o de la Cruz Roja, por la información que les trasladaban puntualmente a él y a otros camioneros atrapados y los cafés y bocadillos calientes que les facilitaban.

Enrique Torres lleva más de 20 años conduciendo en el sector del transporte. Su trabajo le ha llevado por toda Europa y nos explica que ya vivió situaciones semejantes: "En Italia, hace dos o tres años, me quedé atrapado 7 días por un temporal tremedo, también Alemania dos o tres días... y ahora en España".

La comunicación entre compañeros también es constante y se van dando avisos e información: "Tenemos cierta incertidumbre y cruzando los dedos a ver si podemos llegar, porque con el clima poco podemos hacer... Un compañero que va delante está parado frente a la empresa de descarga, no puede llevar la mercancía porque la explanada de la empresa está cubierta de nieve...".

Con esta situación, ¿Cuándo podrá volver a Galicia? "Pues vamos andando a cachitos... no podemos decir fecha de vuelta. Yo espero llegar el miércoles si doy salido hoy de aquí (el lunes, 11) y no me encuentro nada más, pero no hay nada seguro".