Un reportero de 'Ana Rosa' no aguanta lo que se encuentra en un piso okupa: "Es insoportable"

Ente martes, 'El Programa de Ana Rosa' ha dedicado parte de su contenido a uno de los barrios de Zaragoza donde hay cientas de viviendas okupadas. Lo llamativo de esta zona, es que los vecinos han denunciado a los okupas por realizar actos vandálicos y amenazar a los ciudadanos. Por este motivo, un reportero del programa se ha trasladado para ver más de cerca la situación.

Nada más entrar en el edificio, el reportero ha analizado el "mal estado en el que se encuentra el inmueble", incluso ha tenido que encender la linterna del móvil, dado que no hay ningún tipo de iluminación en el edificio. Asimismo, el periodista ha reconocido que apenas puede respirar porque el olor es "insoportable". Las humedades y las paredes quemadas muestran las condiciones en las que viven estas personas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que las puertas no tienen cerraduras, por lo que están cerradas con cadenas y candados que atraviesan un adujero.

El periodista ha intentado llegar a los okupas, pero no recibe respuesta de ninguna de las casas a las que llama. Al final, el reportero lo consigue y una pareja le permite entrar en su casa para mostrar las condiciones en las que viven. Como consecuencia del fuerte olor que inunda el domicilio, el compañero de 'AR' ha estado a punto de vomitar tras toser y tener varias arcadas.

"Yo no trabajo, mi marido no trabaja...", ha confesado la mujer que se encuentra en la vivienda al no conseguir un empleo. "Aquí nunca hay problemas, pregunta a los vecinos", ha asegurado el okupa, desmintiendo los rumores que denuncian a los habitantes del edificio y afirmando que no forma parte de los conflictos.

Acto seguido, el periodista ha conseguido contactar con otra vivienda y, aunque al principio afirman que no son okupas, después de esconderse tras la puerta, ha declarado que el domicilio no es suyo y que vive como okupa. Al ver que el equipo del programa de Telecinco no se iba, los habitantes comenzaron a amenazar al reportero.

"¡Voy a llamar a la policía! ¡Vete de aquí!", le decían. Al ver que no abandonan el edificio, los residentes han comenzado a alterarse y parece que están dispuestos a utilizar la violencia: "¡Te vas de aquí ya! ¡Te vas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?". Por este motivo, el cámara y el reportero se vieron obligados a abandonar la vivienda.