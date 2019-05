El regalo especial de Pablo Motos a Will Smith en 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha demostrado al exitoso actor Will Smith lo importante que es la amistad que les une, en la entrevista que han realizado para celebrar los 2.000 entregas de 'El Hormiguero', este lunes, 20 de mayo. La organización del programa ha ido con antelación expresamente a Londres, a los estudios de la BBC, a grabar la entrevista al intérprete de 'El príncipe de Bel-Air', en parte, porque Pablo Motos tenía cita para operarse de su rodilla izquierda el viernes 17 y ahora se está recuperando. El presentador de Atresmedia se ha mostrado sorprendido por haber llegado a presentar tantas entregas de ‘El Hormiguero’: “Nunca pensé que llegaría a 2.000. Creía que me iban a echar antes", ha bromeado, entre risas.

'¡Hermano!', así ha saludado Smith al presentador, en cuanto ha entrado. Al inicio del programa, Motos ha regalado a Will Smith un objeto de enorme valor sentimental, una guitarra española con el nombre del actor, fabricada con madera de antiguas guitarras: "Quiero regalarte algo que no se puede comprar con dinero", ha explicado el presentador valenciano.

Esto les ha llevado a protagonizar uno de los momentazos de la entrega de este lunes. El exitoso intérprete ha cantado a ritmo de la propia guitarra española, que ha tocado Motos: "Cuando Pablo me invitó al programa, estoy muy contento de estar aquí", ha entonado Smith, intentando asimilar un estilo flamenco.

La amistad entre Smith y Motos viene de lejos. El actor que interpretará al genio de 'Aladdin', que se estrenará el 24 de mayo, ya en 2009 intervino por primera vez en 'El Hormiguero' y, desde entonces, no se ha perdido ni una sola oportunidad para participar de nuevo y el programa de Pablo Motos ha tenido un éxito abrumador, con invitados de ámbito internacional, como Harrison Ford. Es más. En 2016, Will Smith dejó claro que Pablo y él son amigos y que por encima de él no hay ningún otro presentador, ni siquiera el estadounidense Jimmy Fallon: "¡Oh, Pablo, Pablo! ¡Pablo es mi hombre! Con él alcanzas el máximo de diversión que se puede vivir en un plató", declaró a 'Papel'.