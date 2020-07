La reflexión de Sandra Golpe sobre Bildu que revoluciona Twitter: "Son legales pero..."

Todos los focos periodísticos han estado mirando a Galicia y a País Vasco en las últimas horas tras las elecciones autonómicas que han tenido lugar en estas dos comunidades.

A la importancia habitual que tienen este tipo de citas electorales, hay que sumar las circunstancias provocadas por el COVID-19 que han rodeado a estos comicios. De esta manera, son muchos los periodistas que a pesar de estar fuera de su horario habitual no han dudado en seguir el último minuto a través de las redes sociales.

Una de las periodistas que ha querido dar su opinión tras conocer los resultados definitivos ha sido Sandra Golpe. La directora y presentadora de 'Antena 3 Noticias 1', ha querido reflexionar sobre los resultados de EH Bildu, que ha conseguido el mejor resultado de su historia colándose con 22 escaños y más de 246.869 votos en el parlamento vasco.

Este resultado parece que ha preocupado a la compañera de Vicente Vallés, que no olvida el origen del partido coordinado por Arnaldo Otegi: "Si no tenemos memoria a corto plazo y abarrotamos ahora las calles, a pesar del rastro de muerte del coronavirus, ¿cómo pedírsela a los jóvenes votantes vascos, que ni conocen a Miguel Ángel Blanco? Son legarles pero.... ufff", escribía recordando la poca memoria que está mostrando tener la sociedad.

El auge del nacionalismo y del independentismo en Galicia y en el País Vasco es para tenerlo en cuenta. — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 12, 2020

Finalmente, Golpe apoyaba su reflexión de otra mucho más corta y contundente: "El auge del nacionalismo y del independentismo en Galicia y en el País Vasco es para tenerlo en cuenta". Además, Sandra ha compartido un tweet del periodista Óscar Díaz de Liaño que seguía el discurso de la periodista de Antena 3: "Por muchos escaños que saque EH Bildu, muchos no olvidamos. Y no vamos a normalizar nada. Ni a relativizar nada. Repito. Nada. Mi memoria no es tan débil. Son, lo que son y vienen de donde vienen".

Por muchos escaños que saque #EHBildu, muchos no olvidamos. Y no vamos a normalizar nada. Ni a relativizar nada. Repito. Nada. Mi memoria no es tan débil. Son, lo que son y vienen de donde vienen. — Óscar Díaz de Liaño (@oscardiazdliano) July 12, 2020

Estos tweets de Sandra Golpe han recibido numerosas críticas por parte de los defensores de partidos con ideología independentista. De la misma manera, también ha habido quien ha apoyado a la periodista y cargado contra el pasado de EH Bildu.

Tan legales como los de Vox o los de un PP fundado por ministros de la dictadura de Franco. ¿O para eso no hay que tener memoria? — Fran Cortés (@FranCortesLR) July 12, 2020

Crecen y votan con odio. La culpa? La educación parental, los medios de comunicación, la educación escolar... todo sesgado y modificado sin que nadie diga o haga nada. — Victor Vic (@victorvic_v) July 12, 2020

Son legales, muy legales, pero es muy triste que tras casi 1000 asesinados esta ideología tenga tantos adeptos — Manuel (@ManuelngelFerr2) July 12, 2020

¿Puedes comentar algo con respecto a Franco y Vox?

Lo pregunto también por la memoria a corto plazo de la que hablas.

Gracias — Iñigo Fuentes (@ifuenteszarza) July 12, 2020

MAYUSCULA Sandra ������������ — Vicc (@gsievic) July 12, 2020

