La reacción de Susanna Griso al percatarse de que la audiencia la está escuchando: "¡Que estamos en directo!"

Este lunes, Susanna Griso ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la periodista dio paso al espacio dedicado a al crónica social presentado por Diego Revuelta.

La conductora del espacio de Antena 3 ha aprovechado este espacio para promocionar la llegada de un nuevo formato a la cadena. Este miércoles, 15 de diciembre, 'LEGO Masters' aterriza a a parrilla de Antena 3 a las 22:45 horas, después de 'El Hormiguero'. Con Roberto Leal al frente, el espacio también contará con grandes rostros como jurado. Eva Hache, humorista y presentadora, y Pablo González, ingeniero que se "dedica a diseñar LEGO en Billund (Dinamarca), serán los encargados de valorar las pruebas realizadas por los concursantes.

Como consecuencia, al final del programa, tras finalizar la conexión en directo con Roberto Leal, tanto Griso como los colaboradores han recibido una regalo de parte del formato producido por Shine Iberia. "El equipo de 'LEGO Masters' nos han dado esto", contaba Revuelta a los espectadores, mientras mostraban a la cámara unas figuritas de LEGO que eran ellos mismos.

"¡Qué monada!", exclamaba una colaboradora al ver la replica de Griso en replica. "Es Susanna Griso", señalaba el copresentador. "Los de LEGO me ven cara de mala", bromeaba la presentadora por la expresión de su LEGO. "Está perfecta. Es Susanna Griso en forma de LEGO", opinaba Revuelta. "A mí con un paraguas y el pelo rizado. Está muy bien", decía Roberto Brasero respecto a su figura.

Entonces, todos los presentes mostraban a cámara sus figuras de LEGO muy emocionados, ya que todos presentaban un gran parecido. En ese momento, la conductora del espacio se ha hecho un lío y no sabía que es lo que tocaba a hacer en el programa. Muy confusa, Griso miraba a todos lados en busca de respuestas. "Estaban los grafismos puestos, entonces, tú te has ido a Roberto y has hecho un lío a los de realización", explicaba Revuelta a Griso.









"¿Estamos en directo de verdad? ¿Hemos dicho algo malo?"

"Ah, claro. Ahora la culpa es mía", reaccionaba la presentadora, entre risas. "¿Hemos despedido ya, no? Ah, vale, que susto", preguntaba la comunicador algo perdida, quien recibió una respuesta afirmativa por parte de un miembro del equipo. "Claro, yo te estaba viendo", señalaba la periodista, haciendo referencia a que ya todos los tertulianos se habían levantado y andaban por el plató.

"Hay que devolverlos me dicen", se le escuchaba decir a la presentadora a Revuelta, haciendo referencia a las figuras de LEGO que les habían dado. "No, hombre ¿Cómo se va a devolver?", reaccionaba el copresentador muy sorprendido. "Que sí", insistía Griso. "¿No has dicho que teníamos que devolverlo?", preguntaba la presentadora a la dirección como si no siguiese en directo.

"Pero ¿Qué? ¡Qué estamos en directo! ¿Me estáis tomando el pelo?", saltaba de pronto la comunicadora, muy sorprendida al descubrir que los espectadores les habían estado escuchando. "Yo llevo pinganillo, te lo he dicho antes", apuntaba Revuelta. "¿Estarán de broma? Es una mentira muy gorda", decía una colaboradora muy preocupada. "¡Pero qué estamos en directo!", confirmaba Griso sin poder contener la carcajada. "¿Estamos en directo de verdad? ¿Hemos dicho algo malo?", contestaba el colaborador entre risas. "Estábamos en directo", zanjaba la presentadora anter de dar por terminado el programa.

“Estamos en directo” la sorpresa al final de Espejo Público pic.twitter.com/tgMVmF3Zpj — TVMASPI (@sebas_maspons) December 13, 2021