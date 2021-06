La reacción del Gran Wyoming al escuchar cómo se refieren a él González Laya y Rafael Hernando en el Senado

Este miércoles, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y el senador del PP, Rafael Hernando, han protagonizado un tenso rifirrafe en pleno Senado, en una sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta. El político del PP ha acusado a la ministra de hacer 'trompetería' a raíz del encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Ha sido entonces cuando González Laya ha estallado y ha hecho referencia a 'El Intermedio' y su presentador, en forma de ataque contra Hernando.

"Se escucharon duras acusaciones y reproches a raíz de los indultos a los independentistas, de la gestión de la pandemia o la campaña de vacunación", comenzaba informando Sandra Sabatés en 'El Intermedio'. "Entre ellos, llamó la atención el rifirrafe protagonizado por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y el senador popular Rafael Hernando. Después de que este acusara a la ministra de hacer 'trompetería' con el encuentro entre Sánchez y Biden, González Laya contestaba esto. Atento Wyoming porque la ministra te menciona directamente", explicaba la periodista antes de dar paso a las llamativas imágenes y advertir a su compañero.

"Señor Hernando, esto no es 'El Intermedio' y usted no es El Gran Wyoming. Esto es el Senado de España y aquí se viene a discutir de cosas serias y se viene a discutir con seriedad. Algo de lo que usted carece", señalaba la ministra, haciendo referencia a que Hernando no argumentaba con seriedad al igual que el programa de La Sexta. Doble pulla para ambos mencionados.





"No sé qué me sorprende más"

"Para mí, que a estas alturas me comparen con el señor Wyoming, ¿Qué quiere que le diga? Es un honor", respondía el senador del PP muy rotundo y orgulloso, asegurando no sentirse ofendido por el comentario de González Laya. "Nada más y muchas gracias", zanjaba entonces Hernando.

El conductor del espacio de La Sexta se mostró muy sorprendido y se le pudo ver totalmente descolocado en el plató de 'El Intermedio'. Sin embargo, analizó estas declaraciones con su habitual sentido del humor: "¿Cómo? Bueno, no sé qué me sorprende más, que González Laya me use en el Senado para atacar a la oposición o que a Rafael Hernando le parezca un cumplido que le llamen Wyoming".

Entre las risas de los espectadores por su reacción, el presentador quiso mandar un cariñoso mensaje al político del PP. "Muchas gracias Rafa", decía Wyoming al político mientras se tocaba el corazón como señal de agradecimiento. "No había escuchado algo tan bonito desde que un rollete me dijo: 'A ver, feo, feo no eres. Pero ganas de espaldas", comentaba el comunicador para cerrar la noticia.