La reacción de David Bustamante cuando le acusan de ser de Podemos: "Qué decepción"

A tan solo una semana de las elecciones de la Comunidad de Madrid, las personas no pueden evitar estar expectante y relacionar todo con los candidatos del 4-M, dado que no dejan de acaparar los medios de comunicación desde hace meses. De la misma manera, las redes sociales no dejan de inundarse de críticas y señalamientos en relación a estas elecciones.

Las redes sociales siempre resultan ser muy polémicas, lo que David Bustamante ha vuelto a comprobar una vez más. El cantante publicó en su cuenta de Instagram una fotografía inocente en la que celebraba la victoria de Rafa Nadal y el lanzamiento de su nuevo disco: 'Veinte años y un destino'. Sin embargo, una oleada de usuarios cargaron contra el cantante al relacionar su post con su voto en las próximas elecciones.

Bustamante compartió un montaje en el que comparaba la portada de su último disco, en la que aparece con un traje morado y un fondo rosa, con el look elegido por el tenista para disputar la final del Torneo Godó: una camiseta morada y un pantalón rosa, a conjunto con la cinta que le apartaba el pelo de la cara. "Rafa sabe qué colores están de moda... ¡Grande Rafa!", escribió el artista junto a la imagen, haciendo alusión a que aparecían vestidos con los mismos colores.

Sin embargo, en tan solo unos minutos, varios usuarios malinterpretaron su comentario y relacionaron los "colores de moda" con los partidos políticos. De esta manera, muchos acusaron al cantante de ser votante de Podemos al lucir tan orgulloso el color morado.

Estos comentarios hicieron estallar al artista, quien no dudó en responder a las críticas que estaba recibiendo: "A ver... era una broma, porque al verle me acordé de que en mi portada llevaba los mismos colores...Qué cojones hacéis mezclando la política aquí... De verdad, qué decepción", aclaraba Bustamante aparentemente indignado con los comentarios.

Muchos de sus seguidores salieron a defenderle, mientras que otros reconocían no creerse su justificación. "Busta te creía más valiente, eres un podemita y encima te avergüenzas, cómo todos los morados. Patético", decía uno. De la misma manera, otros entendieron su explicación y se retractaron: "Uff me asustaste. Pensé que eras de Podemos".

Nuevo concursante de 'Masterchef Celebrity'

Dejando a un lado esta polémica, Bustamante se encuentra en un gran momento de su carrera profesional. Este 2021 celebra sus dos décadas como músico y para ello a lanzado un nuevo disco, 'Veinte años y un destino'. Asimismo, va a volver a sus orígenes y va a recordar su experiencia como concurso de un talent televisivo.

Tras haber participado en 'El Desafío', el cantante se ha atrevido y forma parte del casting de 'Masterchef Celebrity',donde compartirá cocinas con la actriz de 'La que se avecina' Vanessa Romero, la actriz Victoria Abril, el cómico Miki Nadal, la cantante Tamara, el presentador Julián Iantzi, el exconcursante de 'Maestros de la costura' Eduardo Navarrete, el rapero Arkano, la influencer Samantha Hudson y la actriz Carmina Barrios, tal y como pudo saber COPE en exclusiva.