Sale a la luz la inesperada reacción de Bertín Osborne a la entrevista de Fabiola Martínez en en 'Deluxe'

Fabiola Martínez ha sido la invitada de esta semana en 'Viernes Deluxe', donde ha comentado cómo se encuentra tras su separación de Bertín Osborne hace unos meses.

El pasado mes de enero saltaba la noticia de la separación de Fabiola Martínez y Bertín Osborne que sorprendía a todo el mundo. En estos meses, han sido varias las declaraciones que han realizado los protagonistas, pero este viernes, Fabiola reaparece y lo hace de forma especial. La venezolana ha tomado una rotunda decisión que va a ser televisada.





Cuando la noticia de su separación ya era pública, Bertín decidió lanzar un comunicado para evitar falsas especulaciones. "Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", comenzó diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguró el presentador.

La opinión de Bertín Osborne tras la entrevista de Fabiola Martínez en el 'Deluxe'

Ha sido la colaboradora de 'Sálvame', Lydia Lozano, quien ha desvelado que fue ella misma quien informó a Bertín Osborne de que Fabiola Martínez iba a estar en directo en el 'Deluxe', donde sería entrevistada.

Tal y como contó Lozano, el cantante se sintió en primera instancia sorprendido pero al parecer no se enfadó ni tampoco le molestó. "Se quedó muerto", declaró la colaboradora de 'Sálvame'.

A continuación, fue Fabiola Martínez quien explicó cuál fue la reacción del presentador de televisión cuando ella se lo contó. En primer lugar quiso dejar claro que ella, bajo ningún concepto, tenía que pedirle permiso a su exmarido para ir al programa como invitada y que, precisamente, por ese motivo no le había informado de sus intenciones reales. Tal y como explicó a continuación Fabiola, y tras enterarse que el padre de sus hijos tenía conocimiento de la entrevista por Lydia Lozano, quiso escribirle para explicárselo. Su reacción, no menos sorprendente, fue dejarle caer que era "valiente".

"Me dijo que seguro que me lo iba a pasar fenomenal y que me iban a tratar muy bien", contó ella.





Fabiola rompe su silencio sobre Bertín Osborne

Durante en su entrevista en el 'Deluxe, Fabiola señaló que durante los últimos años de su matrimonio tenía la sensación de haberse olvidado de ella misma: "Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes. Eso es un problema mío".

?? Fabiola Martínez explica el verdadero motivo de su separación de Bertín Osborne: "Cuando me miraba en el espejo me veía triste"#fabioladeluxe

https://t.co/nDI0JBqqXJ — Deluxe (@DeluxeSabado) August 6, 2021





"Él nunca me obligó a nada, siempre me ha apoyado en cualquier iniciativa que tenía. Ir a remolque de la vida de otra persona para alguien como yo no ha sido fácil", ha señalado Fabiola.

Por último, la invitada de 'Viernes Deluxe' ha dejado un recado que resume a la perfección la esencia que ha marcado esta separación y que afecta de lleno a la actitud de Bertín Osborne en estos últimos meses: "No creo que quisiera renunciar a su vida por intentar que la mía fuese más como yo quería".

Fabiola: "Es muy difícil cambiar a Bertín. En Venezuela hay un refrán que dice: "'oro viejo no aprende a hablar'. Por más que lo hablábamos no remontaba" #fabioladeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) August 6, 2021