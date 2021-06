El rapapolvo de Iñaki López a Cristina Almeida tras valorar el fichaje de Esperanza Aguirre por 'Mask Singer'

La abogada y política española, Cristina Almeida, ha sido una de las invitadas este sábado en el plató de 'LaSexta Noche', el programa presentado por Iñaki López en en el canal de Atresmedia, para valorar algunas de las principales de la actualidad y de la crónica política de nuestro país, que pasa entre otros asuntos por la manifestación que se celebrará este domingo en la Plaza de Colón contra la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder los indultos a los políticos del procés.

Sobre ese y otros asuntos, la política y colaboradora de varios programas de televisión se ha pronunciado en un plató que le resulta familiar, ya que a lo largo de una temporada televisiva lo suele visitar en varias ocasiones.

En este sentido, José Manuel García-Margallo, el que fuese ministro del Partido Popular, también se ha sentado en los sillones del programa de Atresmedia para debatir junto a López y Almeida. Pero, no solo de política ha ido la conversación, también han tratado en profundidad uno de los temas televisivos más importantes de la semana: la presencia de Esperanza Aguirre en el programa de Antena 3 'Mask Singer'.

Esperanza Aguirre irrumpe en 'Mask Singer'

La que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtió el pasado miércoles en la tercera máscara desvelada de esta segunda edición del programa, después de haber jugado el papel de mariposa.









Para sorpresa de todos, Esperanza Aguirre aparecía de dentro de la máscara dejando a todo el mundo sorprendidos, ya que no esperaban que Aguirre pudiese estar detrás de este disfraz. En las quinielas sobre su identidad sonaron nombres como la que fuese presidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, un dato que no pareció gustar a la veterana política por su gesto tras comentarlo con uno de los investigadores.

La reflexión de Cristina Almeida sobre Esperanza Aguirre

En este sentido, Iñaki López ha querido preguntar a Cristina Almeida y José Manuel García-Margallo sobre su opinión después de que se confirmase este fichaje.

El ministro popular no ha hecho una gran valoración, pero su compañera de tertulia, Cristina Almeida, ha querido hacer un balance que ha terminado con el toque de atención del propio presentador de Atresmedia, ya que consideraba que no venía a cuento lo que estaba diciendo.

"Yo no he visto nunca ese programa. Ya están participando en todo. Va Felipe González a 'El Hormiguero', ahora todo parece que se tiene que disfrazar. Irán otro día la Isla de las Tentaciones, para tener tentaciones de uno y otro. Hay gente para todo y como dices, los políticos no les gusta que gobiernen los otros, y entonces la derecha cuando gobierna la izquierda se meten a cantante o a lo que sea, y sobre todo a oponerse a todo", ha explicado Almeida.

Parece que la reflexión no ha sido bien recibida por el presentador de Atresmedia, que no ha dudado en resaltar el programa presentado por Arturo Valls: "Hombre, yo creo que, afortunadamente, no tiene nada que ver. Me aparece este programa con mucho más cuajo".