Ramón García se salta el guion y estalla contra Pedro Sánchez: "Hoy le he visto..."

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso, algunas veces, son los propios presentadores quienes se saltan el guion para decir o hacer algo ante los espectadores.

Esto es lo que le ha pasado con Ramón García en 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media. El comunicador decidió dejar aparcado el entretenimiento para dejar clara su opinión sobre uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos actualmente. La subida del precio de la luz preocupa a muchos españoles, ya que a muchos les está costando llegar a fin de mes al recibir recibos de la electricidad con sorprendentes cifras.

Como consecuencia, este jueves, García no pudo evitar decir lo que piensa durante el directo de su programa de Castilla La Mancha-Media. "Hoy aquí y en toda España prácticamente hay seis grados menos que ayer a la misma hora. Y he dicho yo 'joer pues la manta, bolsa de agua caliente porque al precio que se está poniendo la luz, pues vamos a tirar de lo de siempre'", comenzaba diciendo el presentadora mientras se le veía tapado con una manta y una bolsa de agua caliente.

"Nos va a tocar sacar la manta, la bolsa de agua caliente, bueno cualquier remedio es bueno porque, atención, este año ahorrar en la calefacción es más importante que nunca", aconsejaba entonces Gloria Santoro. "Dicen que vamos a pagar, no sé si esto está bien, 854 euros más al año por familia, 71 euros más al mes de media por el aumento del precio de los carburantes y de la luz", explicaba la copresentadora a la audiencia.





"Y se iba descojonando el tío"

Fue entonces cuando el conductor del espacio no pudo evitar señalar a los políticos, especialmente a Pedro Sánchez: "Y luego los políticos dicen que todo va fenomenal. Hoy he visto al Presidente, riéndose de oreja a oreja, en una reunión y, además, para hablar de esto", se quejaba el presentador, aparentemente molesto, de la actitud de Sánchez.

"Y se iba descojonando el tío. Y digo yo, pero vamos a ver, 854 euros más y se va riendo. Bueno, claro, él como no paga ahí, lo tiene todo pagado", reconocía el comunicador. "En fin, esto hay que mirarlo. Que haya un español que me sepa explicar esta subida de la luz. Yo creo que no lo saben explicar ni los políticos. Pero, al final de mes, tacataca Honorato. Esto nos lo van a clavar y esto no nos lo van a devolver", zanjaba el presentadora tras estallar contra el Presidente.