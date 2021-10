Ramón García se enfrenta a un espectador en directo al sentirse atacado: "Un poquito de educación"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos.

Esto es lo que le ha pasado aRamón García en 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media, durante la sección del programa en la que regala un jamón a sus seguidores. Similar al espacio que dedica Pablo Motos en 'El Hormiguero' para regalar la 'Tarjeta Hormiguero', García suele llamar a un espectador castellano-manchegos al azar para regalarle un jamón si responden bien a su pregunta. Esta vez, el comunicador fue sorprendido por el corte de un espectador.

Este lunes, el conductor del espacio y su compañera, Gloria Santoro volvieron a protagonizar un llamativo momento al llamar por teléfono para regalar un jamón. En esta ocasión, no se creía que fuera Ramón García quien se encontraba al otro lado del teléfono. "Hola buenas tardes, disculpa que te moleste", comenzaba diciendo el presentador en cuanto comenzó la llamada. "Soy Ramón García, te llamo del programa de televisión 'En compañía' de Castilla La Mancha-Media y te presento a mi compañera Gloria Santoro", se presentaba.

"¿Qué tal está?", continuó diciendo el presentador ante el silencio del espectador. "Ni tú eres Ramón García ni la otra es tal pero bueno", soltaba entonces el hombre, provocando la risa de todos los presentes. "Pues fíjate que a mí me gustaría decirte que somos otros por tener otra personalidad pero somos el auténtico Ramón y la auténtica Gloria", reaccionaba la copresentador, entre risas.





"Igual la mierda la hace usted caballero"

"Si pones la tele nos verás", le aconsejaba el comunicador para que el señor se creyese que les estaban llamando ellos. "Bueno si, yo estoy en el trabajo oye", contestaba el hombre, dejando claro que le era imposible poner la televisión. "Ay te estamos molestando entonces nada", bromeaba el presentador. "Perdón, perdón", se disculpaba Santoro.

"Yo no veo la tele", reconocía de pronto el hombre, unas palabras que parecieron enfadar al presentador. "Entonces, ¿Por qué nos da bola?", se quejaba la copresentadora. "A mi la gente esta que dice yo no veo la tele con desprecio me da un coraje. Yo no veo la tele como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda, pues igual la mierda la hace usted caballero", le soltaba entonces García. "Un poquito de educación, que menos, que aquí vive y trabaja mucha gente de esto. Y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. Yo no sé en que trabaja usted ni me interesa", zanjaba el comunicador para dar por finalizada la llamada.

El enfado de #Ramonchu#RamonGarcia ante la respuesta de un oyente al decir con desprecio "YO NO VEO LA TELE" #Momentazo#Televisionpic.twitter.com/zAu2EUD4DV — TVMASPI (@sebas_maspons) October 18, 2021